Joe Biden a dispărut din viața publică după plecarea de la Casa Albă, dar Trump continuă să-l facă principalul vinovat pentru starea SUA

La un an de la încheierea mandatului, fostul președinte american Joe Biden pare să fi dispărut aproape complet din scena politică, în timp ce succesorul său, Donald Trump, continuă să îl folosească drept principal responsabil pentru problemele Statelor Unite.

În ianuarie anul trecut, Joe Biden își lua rămas-bun de la putere, afirmând că „părăsim funcția, dar nu părăsim lupta”. Astăzi însă, la vârsta de 83 de ani, fostul lider de la Casa Albă are apariții publice rare, este concentrat pe scrierea unor memorii pentru care ar fi primit un avans de aproximativ 10 milioane de dolari și se confruntă cu un cancer de prostată care s-a extins la oase.

Potrivit analiștilor politici, Biden a ales intenționat să stea departe de lumina reflectoarelor, pentru a nu reaminti democraților de finalul dificil al mandatului său și de retragerea târzie din cursa prezidențială, care a lăsat-o pe Kamala Harris cu prea puțin timp pentru a-și construi o campanie solidă.

Mulți din partid îl consideră în continuare responsabil pentru revenirea lui Trump la Casa Albă, o pată greu de șters de pe moștenirea sa politică, relatează The Guardian.

Donald Trump îl atacă constant pe predecesorul său, folosind apelative precum „Crooked Joe”(=„Joe cel strâmb”) sau „Sleepy Joe”(=„Joe somnorosul”) și acuzându-l pentru starea economiei, pentru politicile climatice și pentru agenda „woke”. La Casa Albă, Trump a mers până la a înlocui portretul lui Biden din galeria prezidențială cu o imagine ironică realizată cu autopen, alături de o plachetă care îl descrie drept „cel mai slab președinte din istoria Americii”.

Republicanii au deschis inclusiv anchete privind starea de sănătate și folosirea semnăturii automate în timpul administrației Biden, susținând că ar fi existat o tentativă de a ascunde un declin fizic și mental. În paralel, Casa Albă investighează la rândul său modul în care a fost utilizat autopenul în perioada fostului președinte.

Cu toate acestea, sondajele arată că strategia lui Trump de a-l transforma pe Biden în principalul vinovat pentru problemele actuale nu are efectul dorit. Majoritatea americanilor consideră că situația economică aparține actualei administrații, nu celei precedente.

În timp ce Barack Obama rămâne activ în spațiul public și politic, Biden se retrage treptat din conștiința colectivă, mai rapid decât alți foști președinți. Paradoxal, cel care îi menține cel mai des numele pe buzele americanilor rămâne chiar Donald Trump, care pare să ducă mai departe, simbolic, o campanie electorală ce nu s-a încheiat niciodată, potrivit sursei citate.