Nicușor Dan spune că ar adera România la Consiliul pentru Pace propus de Trump, însă există o „problemă de drept internațional”

Președintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că România își dorește să se asocieze unui demers condus de partenerul său strategic, precum Consiliul pentru Pace propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump, însă există aspecte de drept internațional care trebuie reglementate înainte de luarea unei decizii.

Întrebat despre orizontul de timp până la care România poate decide cu privire la aderarea la acest consiliu, Nicuşor Dan a precizat: „Pentru moment decizia nu e luată. (...) Evident că dorim să ne asociem unui demers condus de partenerul nostru strategic care să stabilizeze o zonă importantă şi cumva apropiată de România”.

„Problema este, deci nu este de voinţă, problema este de drept internaţional. Cum facem să avem o cartă care să nu fie în contradicţie, pentru că sunt chestiuni în contradicţie în varianta iniţială, cu tratatele internaţionale la care România este parte. Şi tipul acesta de negocieri pe carte, pe acorduri internaţionale, de obicei e o chestiune de multe luni”, a precizat președintele, potrivit Agerpres.

El a subliniat că decizia finală va necesita timp: „E o negociere între mulţi parteneri. De exemplu, la Consiliul European au fost ţări care au spus că nu numai că propunerea iniţială este în contradicţie cu tratatele internaţionale, pentru unele chiar cu Constituţia lor. Şi atunci este un proces de armonizare a condiţiilor pe care fiecare dintre 50-60 de parteneri le pune. Aici e complex”.