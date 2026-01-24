search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
„Repatriați aurul”. Economiștii germani sfătuiesc guvernul să retragă rezervele de aur din SUA

Publicat:

Emanuel Mönch, un economist proeminent și fost șef de cercetare la banca federală a Germaniei, Bundesbank, a făcut apel ca aurul depozitat în SUA să fie repatriat pe fondul noilor relații transatlantice marcate de natura imprevizibilă a administrației Trump, relatează The Guardian.

foto shutterstock
foto shutterstock

„Având în vedere situația geopolitică actuală, pare riscant să depozităm atât de mult aur în SUA”, a declarat el pentru ziarul financiar Handelsblatt . „În interesul unei mai mari independențe strategice față de SUA, Bundesbank ar face bine să ia în considerare repatrierea aurului.”

Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 miliarde de euro -1.236 de tone - sunt depozitate la New York.

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliție condus de Friedrich Merz, a declarat recent că retragerea rezervelor de aur din SUA nu este luată în calcul în prezent.

Apelul lui Mönch este cel mai recent, după ce un număr de economiști și experți financiari au au argumentat că o astfel de decizie ar fi în concordanță cu o mai mare independență strategică ​​față de SUA dorită de Germania în alte domenii.

Michael Jäger, șeful Asociației Contribuabililor Europeni (TAE) și al Asociației Contribuabililor Germani a susținut la rândul său faptul că Berlinul ar trebui să ia o astfel de decizie, argumentând că dorința declarată a SUA de a prelua Groenlanda ar trebui să dea de gândit.

„Trump este imprevizibil și face tot posibilul să genereze venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed”, a declarat Jäger pentru Rheinische Post . „Ce se întâmplă dacă provocarea privind Groenlanda continuă? ...  Crește riscul ca Bundesbank-ul german să nu mai poată accesa aurul propriu. Astfel că ar trebui să își repatrieze rezervele.”

Până de curând, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a fost cel care a insistat asupra repatrierii aurului, din motive patriotice. 

Katharina Beck, purtătoarea de cuvânt pe probleme financiare a Verzilor din opoziție s-a pronunțat și ea în favoarea relocării lingourilor de aur, numindu-le o „ancoră importantă de stabilitate și încredere”, care „nu trebuie să devină pioni în disputele geopolitice”.

Oficialii germani dau asigurări că nu există motive de îngrijorare

Pe de altă parte, Clemens Fuest, președintele Institutului pentru Cercetări Economice (Ifo) și unul dintre proeminenții economiști ai țării, a avertizat împotriva unei astfel de mișcări, motivând că ar putea duce la consecințe neintenționate și că „nu ar face decât să agraveze situația actuală”, a declarat el pentru Rheinische Post.

Rezervele totale de aur ale Germaniei sunt în valoare de aproape 450 de miliarde de euro.

Puțin peste jumătate sunt deținute la Bundesbank din Frankfurt pe Main, 37% sunt depozitate în seifurile Rezervei Federale a SUA din New York și 12% la Banca Angliei din Londra, centrul global al tranzacționării cu aur. Bundesbank asigură că efectuează periodic un audit al stocurilor de aur pe care le deține.

Vorbind în octombrie anul trecut la reuniunile  Fondului Monetar Internațional (FMI) de la Washington DC, președintele Bundesbank, Joachim Nagel, i-a asigurat pe participanți că „nu există motive de îngrijorare” cu privire la aurul german deținut la Rezerva Federală a SUA.

Frauke Heiligenstadt, purtătoarea de cuvânt a grupului parlamentar pentru politica financiară a social-democraților, parteneri juniori în guvern, a declarat că, deși înțelege îngrijorările legate de rezervele de aur, nu sunt motive de panică.

„Rezervele de aur ale Germaniei sunt diversificate”, a spus ea. Deoarece jumătate dintre ele sunt situate la Frankfurt, „capacitatea noastră de a acționa este garantată”. Faptul că e depozitat aur la New York are sens, a adăugat ea, deoarece „Germania, Europa și SUA sunt strâns legate în ceea ce privește politica financiară”.

Însă, pe fondul retoricii tot mai dure a lui Trump față de partenerii săi occidentali, un număr tot mai mare de creștin-democrați ai lui Merz s-au pronunțat în favoarea relocării.

„Din cauza administrației Trump, SUA nu mai este un partener de încredere”, a declarat Ulrike Neyer, profesoară de economie la Universitatea din Düsseldorf, pentru Rheinische Post.

