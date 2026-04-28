Trump respinge planul Iranului privind amânarea negocierilor nucleare

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea față de propunerea Iranului de a amâna discuțiile privind programul nuclear până după încheierea conflictului și este puțin probabil ca liderul de la Casa Albă să accepte planul iranian.

Surse apropiate administrației de la Casa Albă au declarat că liderul american consideră inacceptabilă amânarea negocierilor, insistând ca problema nucleară să fie abordată încă de la începutul oricărui acord.

Informații similare au fost publicate de The New York Times și CNN, care notează că Trump este puțin probabil să accepte planul iranian.

Potrivit propunerii analizate luni de Trump împreună cu consilierii săi de securitate națională, Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă pentru transportul petrolului, iar discuțiile despre programul nuclear iranian să fie amânate.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că discuțiile au avut loc, fără a oferi detalii suplimentare, subliniind însă că cerințele esențiale ale administrației rămân neschimbate: deschiderea Strâmtorii Ormuz și predarea uraniului îmbogățit de către Iran.

„Aş spune doar că a avut loc o discuţie în această dimineaţă pe care nu vreau să o anticipez, dar fiţi siguri că veţi auzi direct de la preşedinte despre acest subiect”, le-a spus Leavitt jurnaliştilor.

În acest context, liderul de la Washington a anulat deplasarea emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri, invocând lipsa unei propuneri satisfăcătoare din partea Teheranului.

Blocajul diplomatic intervine pe fondul unei pauze în campania militară americană, după ce Trump a decis prelungirea armistițiului săptămâna trecută. Cu toate acestea, președintele rămâne rezervat în lipsa unor concesii clare din partea Iranului.

Situația este complicată și de presiunile interne din SUA. Conform Rezoluției privind puterile de război din 1973, președintele trebuie să obțină până la 1 mai aprobarea Congresului pentru continuarea operațiunilor militare, în caz contrar fiind obligat să le oprească. Totuși, experții juridici atrag atenția că aplicarea acestei prevederi rămâne incertă, având în vedere precedentele în care liderii americani au contestat constituționalitatea acesteia.

Pe plan internațional, Iranul își consolidează sprijinul diplomatic. Ministrul de externe Abbas Araghchi a fost primit luni la Sankt Petersburg de președintele rus Vladimir Putin, care a declarat că Rusia „va face tot posibilul” pentru restabilirea păcii în Orientul Mijlociu.

În același timp, Teheranul își reafirmă poziția fermă. Oficialii iranieni susțin că vor continua să reziste presiunilor externe, în timp ce negocierile rămân blocate, iar perspectivele unei soluții diplomatice rapide par tot mai îndepărtate.