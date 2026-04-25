Donald Trump oprește pe ultima sută de metri deplasarea emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan, la negocierile cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 25 aprilie, că a decis să anuleze deplasarea emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan, unde urma să aibă loc o rundă de discuții cu reprezentanți ai Iranului, potrivit relatărilor Fox News și Axios, citate de AFP.

Trump a declarat că le-a transmis emisarilor săi să nu mai efectueze „un zbor de 18 ore” în contextul actual al negocierilor, precizând că discuțiile pot continua telefonic, notează aceeași agenție, citată de News.ro.

„Nu văd ce interes avem ca ei să facă un zbor de 18 ore în situaţia actuală (a negocierilor). Este (un zbor) prea lung. Ne putem la fel de bine descurca la telefon”, i-a declarat telefonic preşedintele american unui jurnalist de la Axios.

Președintele american a insistat că această decizie nu semnalează o reluare a conflictului cu Iranul.

Întrebat dacă anularea misiunii ar putea indica o escaladare, el a răspuns că „nu” și că nu s-a luat în calcul un astfel de scenariu.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că partea iraniană poate lua legătura cu Washingtonul „când dorește”, subliniind că anularea vizitei nu închide canalele de comunicare. Declarațiile au fost făcute în două convorbiri telefonice separate cu jurnaliști de la Fox News și Axios.