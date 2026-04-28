SUA, criticate dur din Germania. Friedrich Merz: „Sunt umilite de Iran” în negocieri

Statele Unite sunt „umilite” de conducerea Iranului, potrivit lui Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, care a sugerat că administrația Trump este depășită la masa negocierilor de Teheran.

Cu două zile în urmă, Donald Trump a anulat o deplasare a negociatorilor americani la Islamabad pentru discuții indirecte cu o delegație iraniană. O rundă anterioară în capitala Pakistanului, cu două săptămâni în urmă, când JD Vance, vicepreședintele american, a condus delegația SUA, s-a încheiat fără progrese.

Evaluarea tranșantă a lui Merz privind negocierile blocate SUA–Iran, care pare să adâncească ruptura transatlantică severă dintre SUA și aliații săi din NATO, contrazice direct încercarea lui Trump de a prezenta situația într-o lumină pozitivă, potrivit theguardian.

Cu o zi înainte, președintele SUA a declarat pentru Fox News: „Avem toate cărțile”, adăugând că, dacă Teheranul vrea să negocieze, „pot veni la noi sau ne pot suna”.

Vorbind cu studenți în Marsberg, Merz a sugerat că echipa lui Trump este cea care este depășită.

„Iranienii sunt evident foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, făcând americanii să călătorească la Islamabad și apoi să plece din nou fără niciun rezultat. O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aceste așa-numite Gărzi Revoluționare. Și sper că acest lucru se va termina cât mai repede”, a spus cancelarul german.

Iranul a înaintat luni o nouă propunere pentru un acord de încetare a focului, concentrată pe redeschiderea strâmtorii Ormuz, amânând discuțiile despre arme nucleare, rachete, sancțiuni și alte subiecte pentru mai târziu, potrivit oficialilor din regiune.

Conform unui proiect de lege pregătit în parlamentul iranian, transportatorii maritimi ar trebui să plătească Iranului „servicii” pentru trecerea prin strâmtoare, care înainte era gratuită.

Oficiali iranieni au spus că Teheranul ar fi dispus să discute despre problema nucleară mai târziu, doar după ridicarea blocadei americane. Negociatorii iranieni sunt de asemenea sub presiune internă din partea Gărzilor Revoluționare și a opiniei publice pentru a nu discuta problema nucleară.

Mediatorii implicați în discuții consideră că această abordare este puțin probabil să funcționeze, deoarece nu atinge obiectivele declarate ale Washingtonului, care includ oprirea permanentă a programului nuclear iranian. „Ormuz este un efect secundar al războiului, deci cum poate fi rezolvat mai întâi?”, a spus un diplomat familiarizat cu negocierile.

Organizația Maritimă Internațională a ONU a respins ferm ideea introducerii de taxe pentru navele care trec prin strâmtoarea Ormuz.

Arsenio Dominguez, secretarul general al IMO, a declarat: „Nu există nicio bază legală pentru introducerea de taxe, vamă sau alte plăți pentru strâmtorile folosite pentru navigație internațională.”

Propunerea „Ormuz mai întâi” a Iranului sugerează totuși o schimbare importantă de poziție. Regimul iranian încercase anterior să folosească blocarea exporturilor de petrol, gaze și alte resurse din Golf ca pârghie de negociere pentru garanții de securitate.

Dar, după eșecul discuțiilor de la Islamabad, Trump a impus o contra-blocadă asupra transporturilor către porturile iraniene, agravând criza economică severă a Iranului. Fondul Monetar Internațional estimează o contracție de 6,1% a PIB-ului Iranului în acest an, iar inflația anuală este de aproape 70%, cu creșteri și mai mari la alimente și servicii medicale.