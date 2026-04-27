Donald Trump și-a convocat consilierii pe probleme de securitate pentru a discuta o propunere venită din partea Iranului

Președintele american Donald Trump s-a consultat luni, 27 aprilie, cu echipa sa de securitate națională pentru a analiza o nouă propunere transmisă de Iran, a confirmat Casa Albă, în timp ce negocierile privind un armistiţiu şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigaţie rămân blocate, potrivit agenției AFP.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Donald Trump a discutat propunerea împreună cu consilierii săi, subliniind că poziția administrației americane privind Iranul „este bine cunoscută și fermă”, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

„Liniile roşii ale preşedintelui cu privire la Iran au fost stabilite foarte clar", a adăugat Leavitt, în timpul unei conferinţe de presă.

Potrivit site‑ului Axios, Iranul ar fi înaintat Washingtonului un plan ce prevede reluarea navigației prin strâmtoare și oprirea conflictului, urmând ca dosarul nuclear să fie abordat ulterior,

Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat, într-un interviu acordat Fox News, că oferta iraniană nu respectă condițiile impuse de Washington. El a respins ideea ca Iranul să poată controla accesul la o rută maritimă internațională sau să impună taxe pentru utilizarea acesteia.

Între timp, încercările de reluare a dialogului, începute la începutul lunii aprilie în Pakistan, stagnează din cauza pozițiilor ireconciliabile ale celor două părți.

Pe fondul tensiunilor, liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, aflat într-un turneu diplomatic menit să obțină sprijin în contextul conflictului declanșat de Washington și Israel, după discuțiile eșuate dintre oficialii americani și iranieni la Islamabad.

Președintele rus a transmis că Moscova este dispusă să se implice activ în eforturile de stabilizare a regiunii.