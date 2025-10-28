search
Marți, 28 Octombrie 2025
Publicat:

Președintele american Donald Trump a fost primit luni de împăratul Naruhito al Japoniei, într-o ceremonie plină de fast, înaintea întrevederii programate marți cu noul premier nipon, Sanae Takaichi. Vizita face parte din turneul său de cinci zile în Asia, pe care speră să-l încheie cu un acord comercial cu liderul chinez Xi Jinping.

Donald Trump a fost întâmpinat de împăratul Naruhito la Palatul Imperial FOTO: X /@GeopolitixM
Donald Trump a fost întâmpinat de împăratul Naruhito la Palatul Imperial FOTO: X /@GeopolitixM

Purtând un costum albastru și o cravată aurie, Trump a fost aclamat la sosirea sa la Tokyo. Înainte de a merge la Palatul Imperial, președintele a ridicat de mai multe ori pumnul în aer, într-un gest de victorie, în timp ce elicopterul său survola capitala niponă. Mai multe clădiri emblematice din Tokyo au fost luminate în roșu, alb și albastru, culorile steagului american, relatează Reuters.

La Palatul Imperial, Trump a fost întâmpinat de împăratul Naruhito, cu care a dat mâna și a pozat pentru fotografiile oficiale. Măsurile de securitate au fost sporite: mii de polițiști au patrulat pe străzile Tokyo, după ce un bărbat înarmat cu un cuțit a fost arestat în fața ambasadei SUA, iar în cartierul Shinjuku era anunțată o manifestație anti-Trump.

Sursa video: X/ @GeopolitixM

Trump a fost primul lider străin primit de Naruhito după urcarea acestuia pe tron, în 2019. Rolul împăratului este simbolic, iar adevărata miză a vizitei urma să se contureze marți, la întâlnirea cu noul premier Sanae Takaichi, la Palatul Akasaka - același loc unde Trump s-a întâlnit, în urmă cu șase ani, cu fostul premier Shinzo Abe.

Prima femeie premier din Japonia, între comerț și strategie

Întâlnirea de marți cu Sanae Takaichi, prima femeie din istoria Japoniei ajunsă în funcția de prim-ministru, are o importanță majoră. Discuțiile vor viza comerțul și securitatea regională, la doar o săptămână după ce Takaichi a promis consolidarea militară a țării.

Sursa video: X/ @ToddRegelski

Potrivit unor surse citate de Reuters, Takaichi urma să-i prezinte lui Trump un pachet de investiții americane de 550 de miliarde de dolari, care include construcția de nave și majorarea achizițiilor de soia, gaz și camionete americane.

Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, și omologul său japonez, Ryosei Akazawa, arhitecții acordului tarifar convenit în iulie, au discutat recent despre posibile investiții în rețelele electrice, în timpul unui prânz cu sushi la Tokyo.

Potrivit postului japonez NTV, Takaichi ar fi intenționat să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace, „urmând exemplul altor lideri mondiali care l-au recomandat pentru distincția pe care și-o dorește de mult timp”.

Astfel de gesturi ar putea tempera eventualele solicitări ale președintelui american ca Japonia să-și crească cheltuielile de apărare, deși Takaichi a anunțat deja că acestea vor ajunge la 2% din PIB, pentru a face față presiunii Chinei.

„O strângere de mână foarte puternică”

„Este o strângere de mână foarte puternică”, a glumit Trump în fața camerelor, în timp ce poza alături de Takaichi la Palatul Akasaka. Cei doi au fost văzuți discutând despre regretatul fost premier Shinzo Abe, un apropiat al ambilor lideri. „Era un mare prieten al meu și un mare prieten al tău”, i-a spus Trump noului premier.

Sursa video: X /@infoconnectnow

În semn de apreciere, Takaichi urma să-i ofere președintelui american una dintre crosele de golf care i-au aparținut lui Abe, simbolizând prietenia dintre Trump și fostul lider japonez.

Această apropiere diplomatică ar putea fi esențială pentru Takaichi, al cărei guvern de coaliție are o majoritate fragilă în Parlament. Sprijinul unui aliat puternic precum SUA i-ar putea întări poziția politică internă.

Vizite militare și planuri comerciale

După întâlnirea oficială, Trump și Takaichi urmează să viziteze baza navală americană Yokosuka, situată lângă Tokyo, unde se află portavionul USS George Washington. Ulterior, Trump va discuta cu oameni de afaceri americani și japonezi înainte de a pleca, miercuri, spre Coreea de Sud.

Acolo, președintele american se va întâlni joi cu liderul chinez Xi Jinping, sperând să încheie un armistițiu comercial între cele două mari economii ale lumii.

Cel mai lung turneu asiatic al lui Trump

Turneul actual este cel mai lung pe care Donald Trump l-a efectuat în străinătate de la revenirea sa la Casa Albă. În prima etapă, în Malaezia, el a anunțat mai multe acorduri economice și pentru minerale critice cu state din Asia de Sud-Est.

De asemenea, Washingtonul și Beijingul au convenit asupra unui acord-cadru care prevede suspendarea tarifelor suplimentare americane și reducerea controalelor Chinei asupra exporturilor de metale rare, veste care a dus la creșterea burselor asiatice la niveluri record.

Îl respect foarte mult pe președintele Xi și cred că vom ajunge la un acord”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One, înainte de aterizarea la Tokyo.

Totuși, niciuna dintre părți nu se așteaptă la un progres major care să readucă relațiile comerciale la nivelul de dinainte de revenirea lui Trump la putere.

SUA

