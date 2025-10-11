Trump, invitat să viziteze orașele bombardate atomic, Hiroshima şi Nagasaki

Primarii din Hiroshima și Nagasaki i-au transmis președintelui american Donald Trump o scrisoare prin care îl invită să viziteze cele două orașe în timpul posibilei sale vizite în Japonia, subliniind importanța ascultării supraviețuitorilor și conștientizării efectelor devastatoare ale armelor nucleare, informează sâmbătă EFE.

Kazumi Matsui, primarul din Hiroshima, și Shiro Suzuki, primarul din Nagasaki, au explicat în scrisoare că vizita președintelui Statelor Unite ar fi un gest simbolic semnificativ pentru întreaga omenire, mai ales într-o perioadă de tensiuni internaționale crescute și temeri legate de posibila utilizare a armelor nucleare. Cei doi edili au subliniat necesitatea ca Trump să asculte vocile supraviețuitorilor, cunoscuți sub numele de „hibakusha”, și să contribuie la creșterea conștientizării globale asupra consecințelor inumane ale armelor atomice.

Scrisoarea a fost trimisă înaintea pregătirilor oficiale pentru vizita americanului în Japonia, programată între 27 și 29 octombrie, ca parte a unui turneu ce include și Malaezia și Coreea de Sud. Primarii speră ca președintele american să accepte invitația, în contextul interesului său declarat de a se prezenta ca mediator global și în lumina aspirațiilor sale pentru Premiul Nobel pentru Pace.

În august 1945, Statele Unite au lansat bombe atomice asupra Hiroshima și Nagasaki, ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, provocând moartea a aproximativ 400.000 de persoane, inclusiv în rândul celor care au supraviețuit inițial exploziei. Vizita simbolică a președintelui american ar marca un gest de recunoaștere și reflecție asupra tragediei umane cauzate de armele nucleare și ar transmite un mesaj puternic privind pacea și responsabilitatea globală.