search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump, invitat să viziteze orașele bombardate atomic, Hiroshima şi Nagasaki

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarii din Hiroshima și Nagasaki i-au transmis președintelui american Donald Trump o scrisoare prin care îl invită să viziteze cele două orașe în timpul posibilei sale vizite în Japonia, subliniind importanța ascultării supraviețuitorilor și conștientizării efectelor devastatoare ale armelor nucleare, informează sâmbătă EFE.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Kazumi Matsui, primarul din Hiroshima, și Shiro Suzuki, primarul din Nagasaki, au explicat în scrisoare că vizita președintelui Statelor Unite ar fi un gest simbolic semnificativ pentru întreaga omenire, mai ales într-o perioadă de tensiuni internaționale crescute și temeri legate de posibila utilizare a armelor nucleare. Cei doi edili au subliniat necesitatea ca Trump să asculte vocile supraviețuitorilor, cunoscuți sub numele de „hibakusha”, și să contribuie la creșterea conștientizării globale asupra consecințelor inumane ale armelor atomice.

Scrisoarea a fost trimisă înaintea pregătirilor oficiale pentru vizita americanului în Japonia, programată între 27 și 29 octombrie, ca parte a unui turneu ce include și Malaezia și Coreea de Sud. Primarii speră ca președintele american să accepte invitația, în contextul interesului său declarat de a se prezenta ca mediator global și în lumina aspirațiilor sale pentru Premiul Nobel pentru Pace.

În august 1945, Statele Unite au lansat bombe atomice asupra Hiroshima și Nagasaki, ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, provocând moartea a aproximativ 400.000 de persoane, inclusiv în rândul celor care au supraviețuit inițial exploziei. Vizita simbolică a președintelui american ar marca un gest de recunoaștere și reflecție asupra tragediei umane cauzate de armele nucleare și ar transmite un mesaj puternic privind pacea și responsabilitatea globală.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
digi24.ro
image
Israelul refuză să-l elibereze din închisoare pe cel mai popular lider palestinian. Cine este temutul Marwan Barghouti
stirileprotv.ro
image
Câți euro primesc la pensie românii care au lucrat cu carte de muncă mai puțin de 15 ani, în Spania
gandul.ro
image
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
mediafax.ro
image
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”
fanatik.ro
image
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane
libertatea.ro
image
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe
observatornews.ro
image
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
playtech.ro
image
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
romaniatv.net
image
Guvernul, dat în judecată. Ce ar putea fi obligat Bolojan să facă imediat
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie
click.ro
image
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen”
click.ro
image
Cel mai emoționant moment de la Vocea României 2025. De ce au început să plângă antrenorii când au auzit o melodie a lui Smiley: „O cânt pentru tata care nu mai este”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică