Apelul făcut de China înaintea întâlnirii dintre Xi Jinping și Donald Trump. „Sensul istoriei nu poate fi inversat”

Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat luni, 27 octombrie, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea aşteptatei întâlniri Xi Jinping - Donald Trump, potrivit AFP

Wang a făcut apel la „încetarea politizării problemelor economice şi comerciale, a fragmentării artificiale a pieţelor mondiale şi a recursului la războaie comerciale şi bătălii tarifare”, într-o referire aparentă la ofensiva protecţionistă americană, notează News.ro, citând agenția internațională.

„Retragerea frecventă din acorduri şi revenirea asupra angajamentelor, însoţite de formarea entuziastă de blocuri şi grupuri, au expus multilateralismul la provocări fără precedent”, a adăugat el, fără a numi ţări.

Apelul a fost făcut în cadrul unui forum organizat luni la Beijing,

„Sensul istoriei nu poate fi inversat şi o lume multipolară este în curs de apariţie”, a afirmat diplomatul.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Donald Trump se află în drum spre Japonia, a doua etapă a turneului său asiatic, care va culmina cu întâlnirea cu Xi Jinping.

Liderul de la Casa Albă s-a declarat încrezător în posibilitatea de a încheia un „acord bun” cu China în cadrul discuţiilor prevăzute în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din oraşul sud-coreean Gyeongju.

Scott Bessent, ministrul american al Finanţelor, a asigurat, duminică seară, că cei doi şefi de stat vor valida un compromis privind pământurile rare şi un alt subiect sensibil, şi anume achiziţiile chineze de soia americană.

„Consens preliminar”

Li Chenggang, reprezentantul pentru comerţ internaţional al Chinei a asigurat că Beijingul şi Washingtonul au ajuns la un „consens preliminar”. Între cele două ţări este în vigoare o armistiţiu vamal, care urmează să expire pe 10 noiembrie.

Joi, preşedinţii chinez şi american urmează să se întâlnească în Coreea de Sud pentru a încerca să ajungă la un acord care să pună capăt războiului comercial dintre cele două ţări.

În urmă cu două săptămâni, Politico relata că Beijingul ar fi încălcat un armistițiu comercial fragil cu Washingtonul, anunțând restricții radicale asupra bunurilor de export care conțin pământuri rare chinezești.