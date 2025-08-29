Putin „își bate joc” de Trump dacă refuză să se întâlnească cu Zelenski, susține Macron

Președintele rus Vladimir Putin „își bate joc” de omologul său american Donald Trump dacă liderul de la Kremlin refuză o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron.

Macron și-a exprimat speranța că o astfel de întâlnire va avea loc, dar a spus că, dacă liderul rus nu respectă termenul limită de luni pentru a accepta discuțiile, „va arăta din nou că președintele Putin l-a jucat pe președintele Trump”, potrivit France24.

El a avertizat că Franța va milita pentru noi „sancțiuni primare și secundare” pentru a pune presiune pe Moscova.

Declarațiile sale vin în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului de trei ani și jumătate, declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, par să-și fi pierdut din intensitate, după ce Trump a reluat dialogul cu Moscova la începutul celui de-al doilea său mandat prezidențial.

„Cred că acest lucru nu este bun pentru noi toți. Nu poate rămâne fără răspuns”, a spus Macron, după discuțiile avute cu cancelarul german Friedrich Merz, în sudul Franței, adăugând că ambii vor avea noi convorbiri telefonice cu Trump la sfârșitul săptămânii.

„Sper ca (întâlnirea dintre Putin și Zelenski) să aibă loc, dar dacă nu… vom insista pentru sancțiuni primare și secundare care să exercite presiune asupra Rusiei și să o forțeze să vină la masa negocierilor”, a subliniat liderul francez.

Macron nu și-a arătat niciun regret pentru faptul că l-a descris mai devreme în această lună pe Putin drept un „căpcăun la porțile noastre”, comentarii care au stârnit furia Moscovei.

„Spunem că este un căpcăun la porțile Europei… acesta este, de fapt, sentimentul profund al georgienilor (după invazia din 2008), al ucrainenilor și al multor alte națiuni”, a spus el.

„Este un om care a ales să meargă pe o cale autoritară și să impună un imperialism menit să schimbe frontiere internaționale.”

După atacurile cu drone și rachete asupra Kievului de joi, Macron a avertizat, de asemenea, că Putin are obiceiul de a spune un lucru la discuțiile internaționale și de a acționa altfel în realitate.

„Diferența dintre pozițiile președintelui Putin la summituri internaționale și realitatea de pe teren arată cât de nesincer este”, a spus Macron.