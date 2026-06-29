Curtea Supremă a SUA a respins recursul lui Donald Trump împotriva condamnării pentru agresarea sexuală şi defăimarea scriitoarei E. Jean Carroll

Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat luni să examineze un recurs depus de către preşedintele american Donald Trump împotriva condamnării sale în dreptul civil la plata unor despăgubiri în sumă de cinci milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll, care-l acuză de faptul că a agresat-o sexual iar apoi a defăimat-o după ce a dezvăluit faptele, relatează AFP.

Anunţul Curţii, care a refuzat luni să examineze un recurs depus de către preşedintele american Donald Trump, nu cuprinde nicio motivaţie, scrie News.

Un juriu federal din Manhattan a constatat pe 9 mai 2023 că Trump a abuzat-o sexual pe Carroll în anii 1990 și apoi a defăimat-o, mințind în octombrie 2022.

Juriul a decis că Trump trebuie să îi plătească lui Carroll daune de 5 milioane de dolari. Trump a făcut apel la verdict și a calificat afirmațiile lui Carroll drept o "escrocherie completă".

Carroll a declarat la proces că Trump a atras-o într-o cabină de probă din secțiunea de lenjerie a magazinului Bergdorf Goodman din Manhattan, în 1995 sau în 1996, apoi a trântit-o de un perete și a violat-o.

Doi dintre prietenii lui Carroll le-au spus juraților că aceasta le-a povestit incidentul la scurt timp după ce s-a întâmplat.

În timpul unei conferințe la CNN, a doua zi după verdict, Trump a declarat că "nu a întâlnit-o niciodată pe această femeie" și a numit relatarea lui Carroll "falsă", "o poveste inventată" de un "nebun".

Aceste declarații stau la baza noilor pretenții ale lui Carroll.

Carroll, o fostă editorialistă a revistei Elle, a intentat al doilea proces atât pentru defăimare, cât și pentru agresiune, după ce New York a adoptat o lege care oferă victimelor agresiunilor sexuale o nouă fereastră pentru a intenta un proces chiar dacă termenul de prescripție a expirat.