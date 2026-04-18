Trump, noi amenințări la adresa Iranului: SUA ar putea relua bombardamentele fără un acord până miercuri

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armistițiul temporar cu Iranul ar putea înceta în lipsa unui acord până miercuri, avertizând că Statele Unite ar putea relua acțiunile militare.

Aflat la bordul Air Force One, liderul american a sugerat că nu este dispus să prelungească înțelegerea actuală, în condițiile în care negocierile nu produc rezultate concrete.

„Poate că nu-l voi prelungi, dar blocada va rămâne în vigoare. Așadar, aveți un blocaj și, din păcate, va trebui să începem din nou să aruncăm bombe”, a declarat Trump, potrivit theguardian.

Armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran urmează să expire miercuri, în timp ce cele două părți au purtat discuții indirecte pentru a ajunge la o soluție pe termen lung.

Deși Casa Albă s-a declarat recent „optimistă” în privința șanselor unui acord, negocierile desfășurate la Islamabad nu au dus la un rezultat concret.

Iranul a transmis un nou avertisment

Între timp, tensiunile din regiune continuă să crească. Iranul a transmis un nou avertisment privind posibila închidere a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol și gaze.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că menținerea blocadei navale americane ar putea avea consecințe directe asupra traficului din zonă.

„Dacă această situație continuă, Strâmtoarea Ormuz nu va rămâne deschisă”, a transmis oficialul iranian, sugerând că tranzitul ar putea fi restricționat și controlat de autoritățile de la Teheran, scrie theguardian.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), de la instituirea blocadei asupra porturilor iraniene, pe 13 aprilie, nu mai puțin de 21 de nave au fost întoarse din drum. Măsura face parte din strategia Washingtonului de a limita fluxurile comerciale către Iran.

SUA prelungește derogarea care permite țărilor să cumpere petrol rusesc

În paralel, administrația americană a decis să prelungească temporar o derogare care permite achiziția de petrol rusesc transportat pe mare, în încercarea de a stabiliza piețele energetice afectate de conflict.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că această derogare va fi valabilă până pe 16 mai, extinzând o măsură anterioară de 30 de zile care expirase pe 11 aprilie.

Decizia vine la scurt timp după ce oficiali americani sugeraseră că nu vor mai continua această facilitate.