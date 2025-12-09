Trump neagă că ar fi promis un ajutor financiar Ungariei, după ce Orban a asigurat că au „bătut palma”: „Nu i-am promis, dar cu siguranță a cerut”

Președintele Donald Trump a declarat marți, 9 decembrie, că nu i-a oferit premierului ungar Viktor Orban un ajutor financiar, contrazicând astfel afirmațiile aliatului său de lungă durată potrivit cărora cei doi ar fi ajuns la o înțelegere.

Orban a călătorit la Washington luna trecută pentru a se întâlni cu liderul american și a declarat după vizită că Statele Unite au fost de acord să ofere Budapestei un „scut financiar”.

„Nu, nu i-am promis, dar cu siguranță a cerut,” a spus Trump într-un interviu acordat publicației POLITICO.

Întrebat dacă Budapesta ar putea primi în cele din urmă pachetul de salvare, Trump a evitat întrebarea și l-a lăudat pe Orban pentru că „a făcut o treabă foarte bună” în ceea ce privește limitarea imigrației.

„Nu permite nimănui să intre în țara sa,” a spus liderul republican.

Orban, un naționalist populist și o figură emblematică a dreptei globale, se confruntă cu o provocare la adresa controlului său prelungit asupra puterii la alegerile naționale din primăvara viitoare, din partea unei opoziții în ascensiune și pe fondul unei economii maghiare stagnante.

Budapesta, sub conducerea lui Orban, a avut mult timp dispute cu UE pe tema migrației și a altor politici ale blocului, ceea ce a dus la înghețarea de către Bruxelles a fondurilor alocate Ungariei și la impunerea unor amenzi uriașe.

„Am convenit cu președintele (n.r. SUA) și am bătut palma pentru acest lucru, că în cazul în care Ungaria întâmpină dificultăți financiare, am putea folosi una dintre cele patru sau cinci facilități cunoscute, transparente și vizibile la nivel internațional,” a declarat Orban presei ungare după vizita sa la Casa Albă de luna trecută, adăugând că opțiunile includeau o linie de swap valutar sau o linie de credit flexibilă.

Declarația a stârnit întrebări din partea lui Péter Magyar, liderul opoziției ungare, care conduce în sondaje în fața partidului de guvernământ Fidesz.

„De ce a negociat Orbán în secret un pachet de salvare uriaș?” a tunat acesta.

Trump a mobilizat recent Trezoreria SUA pentru a sprijini un aliat ideologic înaintea unui scrutin crucial, după ce a aprobat un pachet de salvare pentru liderul argentinian Javier Milei, adeptul reducerii birocrației.

Planul de salvare, similar cu cel acordat recent Argentinei

Acea intervenție, organizată de Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a inclus achiziții directe de peso argentinieni de către SUA și un acord de schimb valutar de 20 de miliarde de dolari care i-a oferit Buenos Aires acces la dolari.

Partidul lui Milei a obținut ulterior o victorie decisivă la alegerile intermediare, permițându-i lui Milei să își continue reforma economică a țării.

Trump a sărbătorit rezultatul, spunând că efortul „a adus mulți bani Statelor Unite”, în timp ce Bessent a afirmat, de asemenea, că investiția SUA „a adus profit”.

Întrebat cât de implicat intenționează să fie în politica europeană, Trump a declarat pentru Politico: „Vreau să conduc Statele Unite. Nu vreau să conduc Europa.”

El a adăugat: „Am susținut oameni, dar am susținut oameni care nu plac multor europeni. L-am susținut pe Viktor Orbán.”

Relația amicală a lui Trump cu Orbán datează de un deceniu, liderul ungar fiind printre primii care au susținut candidatura republicanului la președinția din 2016, iar Trump invitându-l pe Orbán la Casa Albă în repetate rânduri.

Comentariile lui Trump pentru Politico l-au determinat pe ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, să clarifice ce s-a convenit la întâlnirea dintre președintele american și Orbán – iar acesta a părut să retracteze afirmațiile Budapestei potrivit cărora Washingtonul ar fi acceptat să ofere un „scut financiar.”

„Am fost la întâlnirea dintre Donald Trump și Viktor Orbán, unde nu a existat nicio înțelegere privind vreo sumă de 20 de miliarde de dolari, așa cum nimeni nu a pretins,” a spus Szijjártó într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând că au existat discuții „că am începe negocieri pe tema unui nou tip de cooperare financiară, a posibilelor sale forme, un mecanism care ar putea însemna protecție financiară.”