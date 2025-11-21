SUA închid Radio Europa Liberă în Ungaria, după discuțiile Orban–Trump

Serviciului ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în conformitate cu ordinele Agenției SUA pentru Media Globale (USAGM).

Administrația americană a anunțat pe 7 noiembrie că va închide Szabad Europa, la solicitarea premierului ungar Viktor Orban, aflat în vizită la omologul său american, Donald Trump, notează AFP.

Agenția Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM), o agenție guvernamentală independentă care supraveghează RFE/RL, Vocea Americii și alte instituții media finanțate de SUA, a notificat Congresul pe 5 noiembrie 2025 că intenționează să închidă serviciul în limba maghiară al RFE/RL. Închiderea intră în vigoare la 21 noiembrie 2025.

„Scopul este cu adevărat destabilizarea acelei țări”, a declarat șefa USAGM, Kari Lake, cu o zi înainte de anunț.

Szabad Europa a precizat că își va păstra conținutul „disponibil online”.

Inițial închisă după prăbușirea Uniunii Sovietice, platforma a fost redeschisă în 2020, când Congresul SUA a aprobat finanțarea sa, pe fondul îngrijorărilor legate de libertatea presei în Ungaria.

De la revenirea lui Orban la putere, în 2010, numeroase instituții media independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate și transformate în portavoci ale partidului său, Fidesz.

Între timp, presa de stat a fost obligată să urmeze linia impusă de guvern.