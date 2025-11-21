search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
SUA închid Radio Europa Liberă în Ungaria, după discuțiile Orban–Trump

Serviciului ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în conformitate cu ordinele Agenției SUA pentru Media Globale (USAGM).

Radio Europa Liberă, închis din nou în Ungaria FOTO Shutterstock
Radio Europa Liberă, închis din nou în Ungaria FOTO Shutterstock

Administrația americană a anunțat pe 7 noiembrie că va închide Szabad Europa, la solicitarea premierului ungar Viktor Orban, aflat în vizită la omologul său american, Donald Trump, notează AFP.

Agenția Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM), o agenție guvernamentală independentă care supraveghează RFE/RL, Vocea Americii și alte instituții media finanțate de SUA, a notificat Congresul pe 5 noiembrie 2025 că intenționează să închidă serviciul în limba maghiară al RFE/RL. Închiderea intră în vigoare la 21 noiembrie 2025.

„Scopul este cu adevărat destabilizarea acelei țări”, a declarat șefa USAGM, Kari Lake, cu o zi înainte de anunț.

Szabad Europa a precizat că își va păstra conținutul „disponibil online”.

Inițial închisă după prăbușirea Uniunii Sovietice, platforma a fost redeschisă în 2020, când Congresul SUA a aprobat finanțarea sa, pe fondul îngrijorărilor legate de libertatea presei în Ungaria.

De la revenirea lui Orban la putere, în 2010, numeroase instituții media independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate și transformate în portavoci ale partidului său, Fidesz.

Între timp, presa de stat a fost obligată să urmeze linia impusă de guvern.

Europa

