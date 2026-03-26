Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Administrația Trump analizează o posibilă creștere a prețului petrolului la 200 de dolari pe baril - Bloomberg

Război în Orientul Mijlociu
Administrația Trump analizează scenarii privind o posibilă creștere a prețului petrolului până la 200 de dolari pe baril, potrivit Bloomberg.

O asemenea evoluție ar putea avea consecințe semnificative asupra economiei globale. Oficiali din cadrul administrației președintelui american Donald Trump evaluează impactul unui posibil salt abrupt al prețurilor, în contextul unor scenarii extreme legate de conflictul cu Iranul.

Surse citate de Bloomberg afirmă că aceste simulări fac parte din procedurile standard în perioade de incertitudine și nu reprezintă o prognoză. Analizele sunt menite să testeze gradul de pregătire al administrației pentru situații neprevăzute, inclusiv un conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

Anterior izbucnirii tensiunilor, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și-ar fi exprimat îngrijorarea că un conflict ar putea duce la creșterea prețurilor la petrol și ar afecta ritmul de creștere economică. Potrivit acelorași surse, oficiali ai Trezoreriei au avertizat în repetate rânduri Casa Albă în legătură cu volatilitatea prețurilor la petrol și combustibili.

Casa Albă a respins însă aceste informații. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat că afirmațiile sunt inexacte, subliniind că administrația analizează constant diverse scenarii privind prețul petrolului și impactul acestora asupra economiei.

Oficialii nu consideră probabil ca prețul petrolului să atingă 200 de dolari pe baril. De asemenea, Scott Bessent nu ar fi îngrijorat de eventuale perturbări pe termen scurt, generate de operațiunea „Epic Fury”. El și-ar fi exprimat în mod repetat încrederea în stabilitatea pe termen lung a economiei americane și a piețelor energetice globale.

Economiștii avertizează că o creștere bruscă până la 200 de dolari pe baril ar afecta grav economia mondială

Ajustat la inflație, un astfel de nivel a fost atins o singură dată în ultimii 50 de ani, în 2008, înaintea crizei financiare globale. Chiar și un preț de aproximativ 170 de dolari pe baril, menținut câteva luni, ar putea alimenta inflația în SUA și Europa și ar încetini creșterea economică, potrivit Bloomberg Economics.

Donald Trump a declarat anterior că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la energie, sugerând chiar că aceasta ar putea aduce beneficii Statelor Unite. El a afirmat, de asemenea, că prețurile ar putea scădea rapid după încheierea conflictului.

Între timp, perturbările din Strâmtoarea Ormuz — prin care tranzitează aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze — au afectat deja economiile mai multor țări.

Potrivit Bloomberg, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat că conflictul a crescut riscurile inflaționiste. Băncile centrale din Frankfurt, Londra și Japonia ar putea majora dobânzile în perioada următoare.

În Statele Unite, impactul s-a reflectat în creșterea prețurilor la benzină cu aproximativ 30%, anulând scăderile din anul precedent, pe care Trump le-a prezentat drept un succes economic.

Reprezentanți ai industriei petroliere din Arabia Saudită au estimat că prețurile ar putea depăși 180 de dolari pe baril

Reprezentanți ai industriei petroliere din Arabia Saudită au estimat că prețurile ar putea depăși 180 de dolari pe baril dacă perturbările de aprovizionare persistă până la sfârșitul lunii aprilie. Deși un astfel de scenariu ar putea aduce venituri suplimentare regatului, dependența economiei de petrol ridică și motive de îngrijorare.

Pe piețele financiare, prețurile petrolului au scăzut miercuri la începutul tranzacțiilor, pe fondul speranțelor privind un posibil armistițiu. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate au coborât inițial la 87,80 dolari pe baril, înainte de a se stabiliza în jurul valorii de 88,86 dolari, în scădere cu aproximativ 3,8%.

