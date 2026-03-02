Video Trump spune cât ar putea dura operațiunea în Iran. „Eu nu mă plictisesc”

Într-o primă intervenție publică după atacurile lansate sâmbătă asupra Teheranului, președintele Donald Trump a descris operațiunea militară drept „ultima și cea mai bună șansă” de a neutraliza amenințarea iraniană. Liderul de la Casa Albă a anunțat că misiunea, care vizează distrugerea totală a capacităților balistice și navale ale Iranului, progresează mult mai rapid decât se anticipase.

Cât preconizează Trump că va dura operațiunea în Iran

Președintele american spune că, la început, se preconiza o durată de patru-cinci săptămâni, dar adaugă că SUA au „capacitatea de a continua mult mai mult”.

Potrivit președintelui american, SUA prevăzuseră patru săptămâni pentru a elimina conducerea militară a Iranului, „iar acest lucru s-a realizat în aproximativ o oră, așa că suntem cu mult înaintea programului”.

„Operațiunea ar putea dura 4-5 săptămâni, dar eu nu mă plictisesc”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a prezentat obiectivele SUA în Iran

Trump susține că obiectivele operațiunii din Iran sunt „clare”.

Acestea includ „distrugerea capacităților balistice ale Iranului” și „anihilarea marinei sale”, precum și împiedicarea acestuia să dețină vreodată arme nucleare, potrivit The Guardian.

El adaugă că țara „nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

„În primul rând, distrugem capacitățile balistice ale Iranului, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Și capacitatea lor de a produce rachete noi și destul de bune.

În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării.

În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obține niciodată o armă nucleară, nu va avea niciodată o armă nucleară. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Erau pe cale să obțină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de țara noastră.

Și, în cele din urmă, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

Trump invocă aparenta lipsă de progrese în negocierile diplomatice ca o justificare suplimentară pentru atacuri.

„Și noi credeam că am ajuns la un acord. Dar apoi s-au retras și s-au întors și noi credeam că am ajuns la un acord și ei s-au retras. Am spus că nu poți negocia cu oamenii ăștia. Trebuie să o faci în mod corect”, a spus președintele SUA.

Astăzi, armata SUA continuă să desfășoare operațiuni de luptă la scară largă asupra Iranului, „pentru a elimina amenințarea gravă la adresa Americii reprezentată de acest teribil regim terorist”, a declarat Donald Trump, luni, într-o conferință de presă, citat de The Guardian.

Președintele american spune că, după atacul inițiat în Orientul Mijlociu și distrugerile aferente, SUA au avertizat Iranul „să nu dezvolte alte capacități nucleare”.

Donald Trump susține că Iranul a ignorat avertismentele SUA și „a refuzat să renunțe la programul său nuclear”, chiar și după „distrugerea” programului nuclear iranian de către SUA anul trecut.

Potrivit liderului SUA, Iranul reprezenta o amenințare imediată pentru forțele americane din regiune și pentru SUA.

Programul de rachete balistice convenționale al regimului creștea rapid și dramatic, ceea ce reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și forțele noastre staționate în străinătate.

„Regimul avea deja rachete capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât locale, cât și din străinătate, și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă la frumoasa noastră Americă”, a declarat Trump.

Amintim că, Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat luni că regimul iranian poartă, de 47 de ani, un conflict unilateral împotriva SUA. Într-un briefing al Pentagonului, oficialul a afirmat că nu Statele Unite au început acest război, dar că sub administrația Trump îl vor încheia, potrivit The Guardian.

„Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump, noi îl terminăm”, a declarat Hegseth.

Secretarul american al Apărării a acuzat Iranul că dezvoltă rachete și drone avansate pentru a crea un „scut convențional” menit să sprijine ambiții de șantaj nuclear. Hegseth a susținut că Teheranul ar fi amenințat Statele Unite cu arme convenționale în timp ce urmărea, prin mijloace netransparente, obținerea unei capacități nucleare.

Atacuri „chirurgicale și copleșitoare”

Oficialul de la Pentagon a afirmat că operațiunea Epic Fury s‑a bazat pe informații „extrem de precise”, iar obiectivele militare vizate au inclus infrastructura ofensivă a Iranului.

Hegseth a enumerat drept ținte principale capacitățile de lansare și producție de rachete, elemente ale marinei iraniene și alte structuri de securitate, susținând că aceste lovituri ar avea scopul de a împiedica Teheranul să dezvolte arme nucleare.

Potrivit lui Hegseth, atacurile au fost „chirurgicale și copleșitoare”.

„Vom merge cât de departe va fi necesar”

Secretarul american al apărării nu a exclus posibilitatea desfășurării trupelor americane pe teritoriul Iranului, declarând că „vom merge cât de departe va fi necesar”, potrivit Sky News.

Pete Hegseth a afirmat că nu există trupe americane în Iran, adăugând că ar fi „o prostie” să dezvăluie exact planurile Statelor Unite.

„Nu vom intra în detalii despre ce vom face sau nu vom face”, a declarat secretarul american al apărării în aceeași conferință de presă.

Oficialul de la Pentagon a adăugat: „Cred că este o eroare de multă vreme ca acest departament, președinții sau alții să spună poporului american și dușmanilor noștri: «Apropo, iată exact ce vom face... iată ce suntem dispuși să facem și ce nu suntem dispuși să facem».

„Este o prostie”, a conchis Hegseth.

„Președintele Trump se asigură că dușmanii noștri înțeleg că vom merge cât de departe va fi necesar pentru a promova interesele americane. Dar nu suntem proști în privința asta. Nu trebuie să trimitem 200.000 de oameni acolo și să rămânem 20 de ani”, a mai spus secretarul american al apărării, adăugând: „Am demonstrat că poți atinge obiective care promovează interesele americane fără a fi prost în privința asta”.