search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump spune cât ar putea dura operațiunea în Iran. „Eu nu mă plictisesc”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Într-o primă intervenție publică după atacurile lansate sâmbătă asupra Teheranului, președintele Donald Trump a descris operațiunea militară drept „ultima și cea mai bună șansă” de a neutraliza amenințarea iraniană. Liderul de la Casa Albă a anunțat că misiunea, care vizează distrugerea totală a capacităților balistice și navale ale Iranului, progresează mult mai rapid decât se anticipase.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

Cât preconizează Trump că va dura operațiunea în Iran 

Președintele american spune că, la început, se preconiza o durată de patru-cinci săptămâni, dar adaugă că SUA au „capacitatea de a continua mult mai mult”.

Potrivit președintelui american, SUA prevăzuseră patru săptămâni pentru a elimina conducerea militară a Iranului, „iar acest lucru s-a realizat în aproximativ o oră, așa că suntem cu mult înaintea programului”.

„Operațiunea ar putea dura 4-5 săptămâni, dar eu nu mă plictisesc”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

 Donald Trump a prezentat obiectivele SUA în Iran

Trump susține că obiectivele operațiunii din Iran sunt „clare”.

Acestea includ „distrugerea capacităților balistice ale Iranului” și „anihilarea marinei sale”, precum și împiedicarea acestuia să dețină vreodată arme nucleare, potrivit The Guardian.

El adaugă că țara „nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

„În primul rând, distrugem capacitățile balistice ale Iranului, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Și capacitatea lor de a produce rachete noi și destul de bune.

În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării.

În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obține niciodată o armă nucleară, nu va avea niciodată o armă nucleară. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Erau pe cale să obțină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de țara noastră.

Și, în cele din urmă, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

Trump invocă aparenta lipsă de progrese în negocierile diplomatice ca o justificare suplimentară pentru atacuri.

„Și noi credeam că am ajuns la un acord. Dar apoi s-au retras și s-au întors și noi credeam că am ajuns la un acord și ei s-au retras. Am spus că nu poți negocia cu oamenii ăștia. Trebuie să o faci în mod corect”,  a spus președintele SUA. 

Astăzi, armata SUA continuă să desfășoare operațiuni de luptă la scară largă asupra Iranului, „pentru a elimina amenințarea gravă la adresa Americii reprezentată de acest teribil regim terorist”, a declarat Donald Trump, luni, într-o conferință de presă, citat de The Guardian.

Președintele american spune că, după atacul inițiat în Orientul Mijlociu și distrugerile aferente, SUA au avertizat Iranul „să nu dezvolte alte capacități nucleare”.

Donald Trump susține că Iranul a ignorat avertismentele SUA și „a refuzat să renunțe la programul său nuclear”, chiar și după „distrugerea” programului nuclear iranian de către SUA anul trecut.

Citește și: Criză în Orientul Mijlociu: Măsurile anunțate de MAE pentru românii aflați în tranzit prin Emiratele Arabe Unite

Potrivit liderului SUA, Iranul reprezenta o amenințare imediată pentru forțele americane din regiune și pentru SUA.

Programul de rachete balistice convenționale al regimului creștea rapid și dramatic, ceea ce reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și forțele noastre staționate în străinătate.

„Regimul avea deja rachete capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât locale, cât și din străinătate, și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă la frumoasa noastră Americă”, a declarat Trump.

Amintim că, Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat luni că regimul iranian poartă, de 47 de ani, un conflict unilateral împotriva SUA. Într-un briefing al Pentagonului, oficialul a afirmat că nu Statele Unite au început acest război, dar că sub administrația Trump îl vor încheia, potrivit The Guardian.  

„Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump, noi îl terminăm”, a declarat Hegseth.

Secretarul american al Apărării a acuzat Iranul că dezvoltă rachete și drone avansate pentru a crea un „scut convențional” menit să sprijine ambiții de șantaj nuclear. Hegseth a susținut că Teheranul ar fi amenințat Statele Unite cu arme convenționale în timp ce urmărea, prin mijloace netransparente, obținerea unei capacități nucleare.

Atacuri „chirurgicale și copleșitoare”

Oficialul de la Pentagon a afirmat că operațiunea Epic Fury s‑a bazat pe informații „extrem de precise”, iar obiectivele militare vizate au inclus infrastructura ofensivă a Iranului.

Hegseth a enumerat drept ținte principale capacitățile de lansare și producție de rachete, elemente ale marinei iraniene și alte structuri de securitate, susținând că aceste lovituri ar avea scopul de a împiedica Teheranul să dezvolte arme nucleare.

Potrivit lui Hegseth, atacurile au fost „chirurgicale și copleșitoare”.

„Vom merge cât de departe va fi necesar”

Secretarul american al apărării nu a exclus posibilitatea desfășurării trupelor americane pe teritoriul Iranului, declarând că „vom merge cât de departe va fi necesar”, potrivit Sky News.

Citește și: Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul

Pete Hegseth a afirmat că nu există trupe americane în Iran, adăugând că ar fi „o prostie” să dezvăluie exact planurile Statelor Unite.

„Nu vom intra în detalii despre ce vom face sau nu vom face”, a declarat secretarul american al apărării în aceeași conferință de presă.

Oficialul de la Pentagon a adăugat: „Cred că este o eroare de multă vreme ca acest departament, președinții sau alții să spună poporului american și dușmanilor noștri: «Apropo, iată exact ce vom face... iată ce suntem dispuși să facem și ce nu suntem dispuși să facem».

„Este o prostie”, a conchis Hegseth.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

„Președintele Trump se asigură că dușmanii noștri înțeleg că vom merge cât de departe va fi necesar pentru a promova interesele americane. Dar nu suntem proști în privința asta. Nu trebuie să trimitem 200.000 de oameni acolo și să rămânem 20 de ani”, a mai spus secretarul american al apărării, adăugând: „Am demonstrat că poți atinge obiective care promovează interesele americane fără a fi prost în privința asta”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu avem buncăre aici”. Aeroporturile din Dubai se redeschid
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Femei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-au găsit pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce poți face dacă ai rămas blocat în Dubai: cum îți recuperezi banii pentru hotel și masă
playtech.ro
image
Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel Rădoi și Adrian Ilie la FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații
click.ro
image
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează