Video Pete Hegseth acuză Iranul că a purtat un conflict „unilateral” aproape cinci decenii: „Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump noi îl terminăm”

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat luni că regimul iranian poartă, de 47 de ani, un conflict unilateral împotriva SUA. Într-un briefing al Pentagonului, oficialul a afirmat că nu Statele Unite au început acest război, dar că sub administrația Trump îl vor încheia, potrivit The Guardian.

În conferința de presă, la care a participat și generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, Hegseth a acuzat Iranul că, timp de aproape cinci decenii, ar fi orchestrat sau sprijinit atacuri împotriva intereselor americane, de la atentate cu explozivi la atacuri asupra navelor și ambasadelor SUA, precum și acțiuni împotriva trupelor americane în Irak și Afganistan.

Secretarul american al apărării a susținut că Statele Unite nu ar fi inițiat acest conflict, dar că administrația actuală urmărește să îl încheie prin operațiunile militare aflate în desfășurare.

„Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump, noi îl terminăm”, a declarat Hegseth.

Oficialul de la Pentagon a acuzat Iranul că dezvoltă rachete și drone avansate pentru a crea un „scut convențional” menit să sprijine ambiții de șantaj nuclear. Hegseth a susținut că Teheranul ar fi amenințat Statele Unite cu arme convenționale în timp ce urmărea, prin mijloace netransparente, obținerea unei capacități nucleare.

Hegseth a făcut referire și la conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie, afirmând că Washingtonul a avertizat atunci regimul iranian că reluarea programului nuclear va atrage consecințe „mult mai grave”.

În ciuda acestor avertismente, a spus el, Iranul ar fi ignorat solicitările americane. Secretarul apărării a adăugat că președintele Trump, alături de înalți oficiali și de trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, ar fi încercat să obțină o soluție diplomatică, însă Teheranul nu ar fi acceptat negocieri pentru un acord „pașnic și rezonabil”.

Atacuri „chirurgicale și copleșitoare”

Secretarul american al Apărării a afirmat că operațiunea Epic Fury s‑a bazat pe informații „extrem de precise”, iar obiectivele militare vizate au inclus infrastructura ofensivă a Iranului.

Hegseth a enumerat drept ținte principale capacitățile de lansare și producție de rachete, elemente ale marinei iraniene și alte structuri de securitate, susținând că aceste lovituri ar avea scopul de a împiedica Teheranul să dezvolte arme nucleare.

Potrivit lui Hegseth, atacurile au fost „chirurgicale și copleșitoare”.