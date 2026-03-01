Primul bilanţ oficial al pierderilor SUA în cadrul operaţiunii contra Iranului: trei soldaţi morți și cinci răniți

Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii desfășurate împotriva Iranului, în timp ce armata americană a scufundat o navă militară iraniană și le-a cerut forțelor inamice să depună armele.

Trei soldați americani și-au pierdut viața, iar alți cinci au fost grav răniți în cadrul operațiunii desfășurate începând de sâmbătă, 28 februarie, împotriva Iranului, potrivit anunțului oficial făcut de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

Centcom nu a oferit detalii privind identitatea sau locația soldaților uciși și răniți.

„Până la ora 09:30, 1 martie, trei membri ai forțelor armate americane au fost uciși în acțiune, iar alți cinci au fost grav răniți în cadrul Operațiunii «Epic Fury».

Alți câțiva soldați au suferit răni minore, fiind loviţi de resturi şi prezentând contuzii și se află în procesul de a fi reintroduși în serviciu. Operațiunile majore de luptă continuă, iar eforturile de răspuns sunt în desfășurare.

Situația este dinamică, astfel că, din respect pentru familiile victimelor, informații suplimentare, inclusiv identitatea celor căzuți, vor fi dezvăluite abia la 24 de ore după ce rudele de gradul întâi au fost notificate”, a transmis Pentagonul.

De asemenea, printr-un comunicat distribuit pe platforma X, autoritățile americane au precizat că forțele SUA au scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran în Golful Oman. În plus, armata a cerut trupelor iraniene să depună armele și să părăsească posturile.

„Așa cum a spus președintele, membrii forțelor armate iraniene, ai Gărzilor Revoluționare și ai poliției trebuie să predea armele. Abandonați nava!”, a transmis Centcom într-o postare pe X, citând declarațiile făcute de președintele Donald Trump.

Comandamentul american a subliniat că operațiunile continuă și că forțele SUA rămân în alertă, gestionând situația pentru a preveni pierderi suplimentare și pentru a menține controlul asupra desfășurării misiunii.