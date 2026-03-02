search
Luni, 2 Martie 2026
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Potrivit hărții prezentate, acestea ar putea ajunge până aproape de centrul Poloniei, iar România ar fi acoperită integral.

Rachetele iraniene pot lovi Europa FOTO: Instagram/ @israelmfa
Rachetele iraniene pot lovi Europa FOTO: Instagram/ @israelmfa

În descrierea postării, instituția israeliană transmite un avertisment ferm: „Capacitatea balistică a Iranului se extinde dincolo de Orientul Mijlociu. Regimul ayatollahilor iranieni amenință pacea mondială”.

Imaginea publicată sugerează că România s-ar afla în întregime în raza de acțiune a rachetelor iraniene. Distanța aeriană dintre România și Iran este de aproximativ 2.876 de kilometri, ceea ce indică faptul că Teheranul ar putea deține cel puțin rachete cu rază medie de acțiune.

Ce este o rachetă balistică

Rachetele balistice sunt proiectile care sunt propulsate inițial de motoare de rachetă, iar ulterior își continuă traiectoria fără propulsie, în cădere liberă, până la atingerea țintei. Distanța maximă pe care o pot parcurge depinde de puterea motoarelor și de greutatea încărcăturii transportate.

Pentru a crește raza de acțiune, rachetele pot fi construite în mai multe trepte, într-o configurație numită „etajare”, în care mai multe motoare sunt plasate unul deasupra celuilalt. Potrivit organizației Arms Control Association, această tehnologie permite extinderea semnificativă a distanței de zbor.

Rachetele balistice sunt împărțite în patru categorii principale, în funcție de distanța pe care o pot parcurge. Rachetele cu rază scurtă de acțiune au o autonomie de sub 1.000 de kilometri. Cele cu rază medie pot atinge distanțe între 1.000 și 3.000 de kilometri, iar cele cu rază intermediară ajung între 3.000 și 5.500 de kilometri. Rachetele balistice intercontinentale, cunoscute drept ICBM, pot depăși 5.500 de kilometri.

În general, rachetele cu rază scurtă și medie sunt denumite „rachete balistice de teatru”, în timp ce ICBM-urile sau rachetele cu rază lungă sunt considerate „rachete balistice strategice”.

Un alt criteriu de clasificare este tipul de combustibil utilizat. Rachetele pot funcționa pe bază de combustibil lichid sau solid. Cele cu combustibil solid sunt mai ușor de întreținut și necesită un timp mai scurt de pregătire pentru lansare, deoarece combustibilul și oxidantul sunt deja combinate. În cazul rachetelor cu combustibil lichid, cele două componente trebuie păstrate separat până în momentul lansării, ceea ce presupune operațiuni suplimentare de pregătire.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
