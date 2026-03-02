Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul

Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Premierul țării, Pedro Sanchez, condamnă explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului.

Potrivit The Guardian, premierul socialist al Spaniei a avertizat că această acțiune militară contribuie la „o ordine internațională mai ostilă și mai incertă”. Criticile au fost consolidate de refuzul guvernului său de a permite utilizarea bazelor din Rota și Morón pentru continuarea loviturilor asupra Iranului.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat luni că, deși guvernul dorește „democrație, libertate și drepturi fundamentale pentru poporul iranian”, nu va permite în niciun caz ca bazele sale să fie folosite în actuala acțiune militară.

„Vreau să fiu foarte clar și foarte direct”, a spus el pentru Telecinco. „Bazele nu sunt folosite – și nu vor fi folosite – pentru nimic care nu este prevăzut în acordul [cu SUA] sau care nu este acoperit de Carta ONU.”

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a fost la fel de categorică, afirmând că niciuna dintre baze nu a fost utilizată în operațiunea militară americană.

„Există un acord cu SUA privind aceste baze, dar interpretarea noastră este că operațiunile trebuie să respecte cadrul juridic internațional și să aibă sprijin internațional”, le-a spus ea jurnaliștilor.

Aceeași situație a avut loc și în Marea Britanie, unde premierul Keir Starmer nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului.

Ulterior, Starmer a spus că acceptă solicitarea de folosire a lor pentru orice „lovituri defensive” pe care SUA vor să le execute împotriva unor ţinte iraniene.

Cu toate acestea, președintele Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de refuzul inițial al Marii Britanii.

„Aşa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între ţările noastre. (...) Se pare că el (Starmer) era îngrijorat de legalitate”, a spus el pentru The Telegraph.

Datele Flightradar24 arată că 15 aeronave americane au plecat din bazele spaniole Rota și Morón după începerea atacurilor SUA și Israelului, iar cel puțin șapte au ajuns la baza Ramstein din Germania, fără ca oficialii americani să explice motivele.

Între timp, Franța, Germania și Marea Britanie sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, după atacurile recente cu rachete și drone ale Teheranului.

„Către țările aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzilor Revoluționare Iraniene și au fost atrase într-un conflict pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – Franța își exprimă deplinul sprijin și solidaritatea completă”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

Declarația vine după ce Iranul a lansat valuri de rachete și drone asupra unor baze americane și alte obiective în statele din Golf, ca ripostă la loviturile aeriene americane și israeliene din weekend, în urma cărora liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis.

Luni au fost raportate explozii puternice în Dubai, Doha, Manama, Ierusalim și Kuweit, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Iran și Israel.

Israelul a lansat atacuri în Liban, inclusiv în Beirut, vizând membri Hezbollah și ordonând evacuarea a 52 de localități din sud, iar în Kuweit apărarea aeriană a interceptat drone ostile care se apropiau de țară.