Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
Umbrele care au încremenit istoria. Ce spun siluetele de la Hiroshima și Nagasaki despre puterea bombei atomice

Publicat:

Una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale bombardamentului îndreptat orașelor nipone Hiroshima și Nagasaki au rezistat până astăzi. Este vorba despre zecile de umbre misterioase a celor care au murit în urma detonării bombelor atomice, un fenomen bizar și înfricoșător. 

Bomba atomică de la Hiroshima și Nagasaki FOTO arhivă
Bomba atomică de la Hiroshima și Nagasaki FOTO arhivă

În primele zile ale lunii august din 1945, războiul continua cu furie în Pacific. Cu mari eforturi americanii reușiseră să-i împingă pe japonezi înapoi pe insulele nipone, eliberând mare parte din teritoriile ocupate de Imperiul Soarelui Răsare în arhipelagurile Pacificului.

Cu toate acestea pe 6 august 1945, la Hiroshima, un mare oraș industrial din Japonia, lucrurile păreau să se desfășoare ca de obicei. Medicii tratau răniți sau bolnavi la spitalul mare din centrul orașului, bancherii se pregăteau să ofere împrumuturi iar oamenii își vedeau de îndatoriri. În jurul orei 8.15, în câteva secunde peste 70.000 de locuitori ai Hiroshimei s-au transformat în umbre. La propriu. O ciupercă uriașă s-a ridicat deasupra orașului înghițind totul în cale.

Pe 9 august, același scenariu se repeta la Nagasaki. Peste 44.000 de oameni au fost rași de pe fața Pământului cât ai bate din palme. Erau primele bombardamente atomice din istoria omenirii. Efectul lor a șocat o lume întreagă. Cea mai înfiorătoare mărturie a acestui incident dramatic și inuman au fost misterioasele umbre ale victimelor bombardamentului.

O dramă imortalizată în umbre

La opt decenii de la bombardamentul atomic îndreptat împotriva orașelor Hiroshima și Nagasaki au rămas cele mai dramatice mărturii. Este vorba despre umbrele nucleare. Propriu-zis, este vorba despre umbre reale proiectate pe asfalt sau clădiri ale celor spulberați de raza ucigătoare a bombelor.

De exemplu, la ora 8:15 dimineața, pe 6 august 1945, o persoană se afla așezată pe treptele de piatră ale filialei Băncii Sumitomo din Hiroshima. În acel moment, avionul american Enola Gay a lansat bomba atomică Little Boy, care a explodat la aproximativ 500 de metri deasupra orașului. Căldura intensă generată de explozie, estimată la peste 4.000°C, a ucis tot pe o rază de sute de kilometri. Suprafața treptelor Băncii Sumitomo din Hiroshima a fost pur și simplu albită lăsând în locul unde se afla persoana o umbră întunecată — o „umbră umană” imprimată în piatră. Această imagine, cunoscută sub numele de Human Shadow Etched in Stone, este păstrată astăzi la Muzeul Memorial al Păcii din Hiroshima și servește ca o amintire cutremurătoare a devastării provocate de bomba atomică.

O tristă mărturie a celui spulberat de unda de șoc. Și nu a fost singura. Intensitatea undei de șoc a creat umbre nucleare în toată zona de sub „ciupercă”  ca și cum ar fi imortalizat momentul. O fotografie sumbră a morții. Este cutremurător fiindcă aceste umbre au păstrat ultimele momente ale fiecărei persoane suprinse de explozia bombei. 

Misterul umbrelor elucidat de oamenii de știință

Mult timp oamenii nu au înțeles cum s-au format aceste umbre. Majoritatea au făcut imediat legătura cu supranaturalul și le-au considerat o mărturie de dincolo de moarte a durerii celor uciși într-o fracțiune de secundă. Oamenii de știință au studiat fenomenul și au reușit să dezlege misterul. Și totul pleacă de la efectele imediate ale bombelor atomice detonate asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. Aceste efecte sunt detalitate în „Studiul Strategic de Bombardament al Statelor Unite”, un raport oficial privind ceea ce s-a întâmplat la Hiroshima și Nagasaki. Potrivit acestui raport totul pleacă de la căldura intensă a exploziei, dar și de la cantitatea de lumină degajată.

Bomba atomică care a explodat deasupra orașului Hiroshima avea 4500 de kilograme și avea o încărcătură atomică al cărei efect a fost comparabil cu cel al 15.000 de tone de TNT. În momentul exploziei a fost eliberată o cantitate uriașă de energie într-o fracțiune de secundă. Această energie a luat mai multe forme: lumină, căldură, radiații și presiune. Căldura intensă a exploziei a cuprins orașul Hiroshima cu o viteză de 300.000 km pe secundă, înghițind totul în cale. Unda de șoc a dărâmat efectiv orașul iar valul de căldură a carbonizat totul în cale, oameni, obiecte, amenajări stradale. Potrivit „Atomic Heritage Foundation”, cele mai periculoase forme de energie eliberate de bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki au fost radiațiile gamma.

Umbra unei persoane imprimată pe treptele băncii din Hiroshima FOTO Getty Images
Umbra unei persoane imprimată pe treptele băncii din Hiroshima FOTO Getty Images

Ele sunt cele mai distructive pentru organismul uman. Pot trece prin îmbrăcăminte și piele, deteriorând țesuturile și ADN-ul. Radiația gamma, pe de altă parte, indică cei de la „Real Science”, propagă și o undă de șoc termică ce poate atingă peste 5000 de grade Celsius. Când unda de șoc termică a lovit un obiect sau o persoană a dezintegrat-o. Dar o parte a energiei a fost absorbită de trupul uman sau de respectivul obiect și a creat  un contur, ca o umbră. O „fotografie” sinistră a materiei întâlnită în cale de unde de șoc. La fel cum se crează umbrele atunci când lumina întâlnește obiecte în cale. 

O uriașă „fotografie” a morții

Explozia a ars rapid tot ce se afla pe o rază de 2.700 de metri, carbonizând copacii și emițând raze UV atât de puternice încât a decolorat suprafețele necombustibile, precum piatra și betonul. Se presupune că la Hiroshima și Nagasaki, valul de lumină și căldură a lăsat numeroase umbre, o uriașă „fotografie” care importaliza orașul în momentul exploziei. „Majoritatea umbrelor au fost distruse de undele de șoc și de căldură ulterioare”, a declarat Michael Hartshorne, profesor emerit de radiologie la  University of New Mexico, pentru „Live Science”. Și asta în condițiile în care, până la epuizarea materialului nuclear ar fi fost mai multe rapeluri de undă de șoc. Acestea au șters umbrele apărute la primul val de impact. 

