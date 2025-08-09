Video „Un război nuclear bate la ușă”. Experții avertizează, la 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki

În timp ce lumea marchează cea de-a 80-a aniversare a primei utilizări a unei arme nucleare, în orașul japonez Hiroshima, experții avertizează că lumea se află mai aproape ca niciodată de o nouă utilizare a armelor nucleare. Tensiunile internaționale și modernizarea arsenalelor nucleare au crescut semnificativ riscul unui conflict atomic.

Peste 110.000 de persoane au murit pe loc în urma atacurilor, iar alte sute de mii au pierit de-a lungul anilor din cauza rănilor și a bolilor cauzate de radiații.

„Nu mai avem mult timp, în timp ce ne confruntăm cu o amenințare nucleară mai mare ca niciodată”, a declarat Nihon Hidankyo, o organizație japoneză de bază a supraviețuitorilor care a câștigat anul trecut Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale în vederea abolirii armelor nucleare, într-o declarație înaintea ceremoniei, potrivit CNN.

Tensiunile actuale s-au reflectat chiar în ultima săptămână, cu amenințări nucleare între Rusia și Statele Unite în legătură cu invazia Moscovei în Ucraina.

În ultimele luni, Statele Unite au lovit instalațiile nucleare iraniene cu bombele sale convenționale puternice, în încercarea de a opri programul nuclear al Teheranului.

La începutul anului, puterile nucleare India și Pakistan au purtat un scurt conflict pe tema vechii dispute privind controlul asupra Kashmirului, determinând liderii mondiali să intervină pentru a evita o escaladare periculoasă a conflictului dintre cele două țări.

„Observăm o tendință clară de creștere a arsenalelor nucleare, de înăsprire a retoricii nucleare și de abandonare a acordurilor de control al armamentului”, a declarat Hans Kristensen, cercetător asociat senior în cadrul Programului de arme de distrugere în masă al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI).

Bomba atomică de la Hiroshima, cu o putere explozivă de 15 kilotone, ar fi considerată o armă nucleară de mică putere după standardele actuale. Cea mai mare armă nucleară din arsenalul SUA are o putere de 1,2 megatone, de 80 de ori mai mare decât bomba de la Hiroshima.

Experții avertizează că o singură armă nucleară modernă, dacă ar exploda deasupra unui oraș mare, ar putea ucide instantaneu milioane de oameni. Există peste 12.000 de astfel de arme în total în posesia a nouă puteri nucleare – SUA, Rusia, China, Franța, Regatul Unit, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel.

Aproape toate aceste țări „au continuat programele intensive de modernizare nucleară în 2024, îmbunătățind armele existente și adăugând versiuni mai noi”, se arată în ultimul raport anual al SIPRI.

Statele Unite și Rusia dețin împreună aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii, dar puterile nucleare mai mici își măresc sau intenționează să își mărească arsenalele, potrivit raportului.

China se află în fruntea creșterii, adăugând aproximativ 100 de ogive nucleare pe an, o tendință care, potrivit SIPRI, se va menține. Se crede că India își mărește stocul, iar Marea Britanie se așteaptă să facă același lucru în curând, se arată în raport.

Între timp, Coreea de Nord nu dă semne că ar renunța la statutul său nuclear, Kim Yo Jong, sora puternică a liderului Kim Jong Un, afirmând luna trecută că Phenianul nu va renunța la focoasele sale în schimbul unor negocieri cu Washingtonul și Seulul.

Peste 91 de milioane de oameni din Rusia, SUA și țările aliate NATO ar putea fi uciși sau răniți în trei ore după o singură cu bombă nucleară, potrivit unei simulări mai veche făcută de experții de la Universitatea Princeton din Statele Unite.

„Aceasta este o criză a supraviețuirii umane”

Sâmbătă, mii de oameni au marcat cea de-a 80-a aniversare a bombardamentului atomic al orașului, în timp ce primarul a avertizat că conflictele globale actuale ar putea împinge din nou lumea într-un război nuclear.

Orașul din vestul Japoniei a fost distrus pe 9 august 1945, când Statele Unite au aruncat o bombă de 10.000 de livre cu plutoniu-239, poreclită „Fat Man”, ucigând instantaneu aproximativ 27.000 din cei 200.000 de locuitori ai orașului. Până la sfârșitul anului 1945, numărul morților din cauza expunerii acute la radiații ajunsese la aproximativ 70.000.

Distrugerea orașului Nagasaki a avut loc la trei zile după ce o bombă cu uraniu-235 aruncată de SUA a distrus Hiroshima. Japonia s-a predat pe 15 august, punând capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

După un moment de reculegere, primarul Shiro Suzuki a făcut apel la lideri să revină la principiile Cartei ONU și să arate o cale concretă către abolirea armelor nucleare, avertizând că întârzierea „nu mai este permisă”, potrivit reuters.

„Aceasta este o criză a supraviețuirii umane care ne afectează pe fiecare dintre noi”, a spus Suzuki mulțimii, estimată de mass-media japoneză la 2.700 de persoane.

Reprezentanți din 95 de țări și teritorii, inclusiv superputerea nucleară Statele Unite și Israelul - care nu confirmă și nici nu neagă că deține arme nucleare - au participat la ceremonia anuală din Parcul Memorial al Păcii din Nagasaki pentru acest an important.

Rusia, care deține cel mai mare stoc nuclear din lume, a fost de asemenea reprezentată.