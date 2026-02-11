Trump insistă pentru continuarea negocierilor cu Iranul. Mesaj transmis lui Netanyahu la Washington

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua discuţiile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul.

„Nicio decizie definitivă nu a fost luată, cu excepţia faptului că am subliniat că negocierile cu Iranul vor continua pentru a vedea dacă se poate ajunge sau nu la un acord. Şi, dacă este posibil, i-am spus prim-ministrului că aceasta ar fi preferinţa mea”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după o întâlnire care a durat peste două ore.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, „a subliniat necesităţile de securitate ale Statului Israel în cadrul negocierilor” între SUA şi Iran, în timpul întâlnirii sale de miercuri cu preşedintele american, Donald Trump, potrivit unui comunicat emis de biroul şefului guvernului israelian, citat de Agerpres.

„Cei doi lideri au convenit să-şi continue coordonarea şi contactul strâns”, se afirmă în acelaşi document.

Mesajul vine după ce Israelul a transmis Statelor Unite că este pregătit să lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic iranian, considerând că acestea reprezintă o „amenințare existențială” pentru Tel Aviv.

SUA și Iran au avut, pe 6 februarie, discuții mediate de Oman. Acestea au evaluate pozitiv, dar divergențele au rămas, Teheranul declarând că este gata să ia în considerare un acord privind îmbogățirea uraniului fără o interdicție totală, însă a refuzat să negocieze programul de rachete, considerând că acesta este „o chestiune defensivă”.

Președintele Donald Trump a subliniat că o condiție acceptabilă pentru SUA ar fi ca Iranul să renunțe complet la armele nucleare.