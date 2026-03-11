search
Șerban Trîmbițașu prezintă una dintre cele mai exclusiviste case din România: „Ați mai văzut casă placată cu marmură, de jos până sus?”

0
0
Publicat:

Celebrul agent imobiliar Șerban Trîmbițașu a prezentat internauților una dintre cele mai exclusiviste case din România, situată în Sectorul 1 al Capitalei.

FOTO: Captură video TikTok @serbantrimbitasu
FOTO: Captură video TikTok @serbantrimbitasu

Locuința impresionează prin designul său modern și finisajele de lux, inclusiv marmură adusă din străinătate și detalii atent lucrate.

Casa are 400 mp utili și o curte de 233 mp. A fost construită pe parcursul a doi ani, între 2010 și 2012, sub supravegherea mai multor arhitecți, respectând standarde care par avansate chiar și pentru zilele noastre.

La finalul prezentării, Trîmbițașu a dezvăluit și cât trebuie să scoată din buzunare doritorii. Mai exact, întreaga vilă, cu tot cu finisajele de lux și mobilierul exclusivist, este scoasă la vânzare pentru suma de 800.000 de euro.

Cum arată proprietatea 

Proprietarii au investit atunci sume impresionante, inclusiv 25.000 de euro pentru canapeaua din sufragerie: „Cu banii de pe canapeaua asta îți luai o garsonieră - 25.000 de euro atât a costat în 2012”, a spus Șerban Trîmbițașu într-un material video publicat pe TikTok.

Exteriorul este complet placat cu marmură, de jos până sus, inclusiv gardul proprietății:

„Casa este exclusivistă, de top. În sensul în care nu o să mai vezi o casă ca asta! Pentru că este făcută în doi ani, cu tot felul de arhitecți. Ați mai văzut casa placată cu marmură? Marmură de jos până sus, gardul e placat cu marmură…”, a precizat agentul.

Curtea este decorată cu aranjamente florale și brazi argintii maturi și include mobilier de terasă, o sală de forță, precum și un generator de 10.000 de euro.

