Foto Iranul încearcă să repună pe picioare instalațiile nucleare avariate, după bombardamentele Israelului și SUA, arată imagini din satelit

Iranul pare să fi început lucrări de refacere la unele dintre instalațiile sale nucleare afectate de loviturile Israelului și ale Statelor Unite, potrivit unor imagini din satelit analizate de publicația britanică The Telegraph.

Fotografii aeriene realizate de compania americană Planet Labs PBC indică faptul că acoperișurile a două clădiri avariate din cadrul siturilor nucleare de la Isfahan și Natanz au fost refăcute. Este prima activitate semnificativă observată în aceste locații de la bombardamentele recente.

Experți în securitate nucleară apreciază că lucrările ar putea sugera tentative ale oamenilor de știință iranieni de a recupera sau reactiva componente-cheie ale programului nuclear, care ar fi putut supraviețui atacurilor aeriene.

Activitatea de construcție a fost observată începând de la începutul lunii decembrie, o perioadă în care Iranul s-a confruntat atât cu proteste interne de amploare, cât și cu noi avertismente privind posibile acțiuni militare ale Statelor Unite.

De la încheierea războiului de 12 zile purtat de Israel în luna iunie – conflict care s-a oprit după intervenția Washingtonului – Teheranul și-a concentrat eforturile pe refacerea arsenalului de rachete balistice. În paralel, Iranul a anunțat organizarea unor exerciții navale cu muniție reală în Golful Persic, în apropierea a două distrugătoare americane aflate pe una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Potrivit informațiilor disponibile, ambarcațiuni rapide de atac, capabile să lanseze rachete asupra navelor militare, urmează să joace un rol central în exercițiile de două zile planificate în strâmtoarea Ormuz.

The Telegraph notează că aceste manevre sporesc riscul unor incidente cu forțele navale americane, desfășurate suplimentar în regiune după ce președintele Donald Trump a ordonat poziționarea de active navale și aeriene în raza de acțiune a Iranului.

Armata americană a transmis avertismente clare Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, a cărui componentă navală este așteptată să conducă exercițiile, cerând să fie evitate apropierile periculoase sau survolurile în apropierea navelor SUA.

„Această demonstrație navală de sfidare a Iranului are loc într-un moment în care statele arabe și musulmane încearcă să prevină un război pe care, în trecut, l-au privit cu o anumită resemnare”, scrie publicația britanică.

În ultimele zile, oficiali din Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite și Turcia au încercat să joace rolul de mediatori între Teheran și Washington, însă până acum nu există semnale clare ale unui progres diplomatic.

Condițiile lui Trump

Pe fondul percepției că regimul iranian este slăbit după războiul de anul trecut și după reprimarea dură a protestelor recente, președintele Donald Trump ar fi ridicat nivelul cererilor adresate Teheranului. Potrivit condițiilor avansate de Washington, liderii religioși iranieni ar trebui nu doar să renunțe complet la îmbogățirea uraniului, ci și să accepte restricții severe asupra programului de rachete balistice.

Acestea ar include renunțarea la focoase capabile să atingă Israelul și încetarea sprijinului pentru grupări aliate din regiune, precum Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban și rebelii houthi din Yemen.

Iranul nu dă însă semne de deschidere spre compromis. Dimpotrivă, autoritățile de la Teheran au adoptat un discurs tot mai belicos, avertizând că sunt pregătite pentru un conflict și că vor răspunde oricărui atac.

Statele arabe din regiune se tem că un nou episod de escaladare ar putea determina Iranul să lovească nu doar baze militare americane, ci și infrastructura energetică vitală din Golf, cu consecințe majore asupra piețelor globale.