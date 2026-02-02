search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Iranul încearcă să repună pe picioare instalațiile nucleare avariate, după bombardamentele Israelului și SUA, arată imagini din satelit

0
0
Publicat:

Iranul pare să fi început lucrări de refacere la unele dintre instalațiile sale nucleare afectate de loviturile Israelului și ale Statelor Unite, potrivit unor imagini din satelit analizate de publicația britanică The Telegraph.

Centrul nuclear de la Isfahan după loviturile israeliene?FOTO:EPA?EFE
Centrul nuclear de la Isfahan după loviturile israeliene?FOTO:EPA?EFE

Fotografii aeriene realizate de compania americană Planet Labs PBC indică faptul că acoperișurile a două clădiri avariate din cadrul siturilor nucleare de la Isfahan și Natanz au fost refăcute. Este prima activitate semnificativă observată în aceste locații de la bombardamentele recente.

Experți în securitate nucleară apreciază că lucrările ar putea sugera tentative ale oamenilor de știință iranieni de a recupera sau reactiva componente-cheie ale programului nuclear, care ar fi putut supraviețui atacurilor aeriene.

Activitatea de construcție a fost observată începând de la începutul lunii decembrie, o perioadă în care Iranul s-a confruntat atât cu proteste interne de amploare, cât și cu noi avertismente privind posibile acțiuni militare ale Statelor Unite.

De la încheierea războiului de 12 zile purtat de Israel în luna iunie – conflict care s-a oprit după intervenția Washingtonului – Teheranul și-a concentrat eforturile pe refacerea arsenalului de rachete balistice. În paralel, Iranul a anunțat organizarea unor exerciții navale cu muniție reală în Golful Persic, în apropierea a două distrugătoare americane aflate pe una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Potrivit informațiilor disponibile, ambarcațiuni rapide de atac, capabile să lanseze rachete asupra navelor militare, urmează să joace un rol central în exercițiile de două zile planificate în strâmtoarea Ormuz.

The Telegraph notează că aceste manevre sporesc riscul unor incidente cu forțele navale americane, desfășurate suplimentar în regiune după ce președintele Donald Trump a ordonat poziționarea de active navale și aeriene în raza de acțiune a Iranului.

Armata americană a transmis avertismente clare Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, a cărui componentă navală este așteptată să conducă exercițiile, cerând să fie evitate apropierile periculoase sau survolurile în apropierea navelor SUA.

„Această demonstrație navală de sfidare a Iranului are loc într-un moment în care statele arabe și musulmane încearcă să prevină un război pe care, în trecut, l-au privit cu o anumită resemnare”, scrie publicația britanică.

În ultimele zile, oficiali din Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite și Turcia au încercat să joace rolul de mediatori între Teheran și Washington, însă până acum nu există semnale clare ale unui progres diplomatic.

Condițiile lui Trump

Pe fondul percepției că regimul iranian este slăbit după războiul de anul trecut și după reprimarea dură a protestelor recente, președintele Donald Trump ar fi ridicat nivelul cererilor adresate Teheranului. Potrivit condițiilor avansate de Washington, liderii religioși iranieni ar trebui nu doar să renunțe complet la îmbogățirea uraniului, ci și să accepte restricții severe asupra programului de rachete balistice.

Acestea ar include renunțarea la focoase capabile să atingă Israelul și încetarea sprijinului pentru grupări aliate din regiune, precum Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban și rebelii houthi din Yemen.

Iranul nu dă însă semne de deschidere spre compromis. Dimpotrivă, autoritățile de la Teheran au adoptat un discurs tot mai belicos, avertizând că sunt pregătite pentru un conflict și că vor răspunde oricărui atac.

Statele arabe din regiune se tem că un nou episod de escaladare ar putea determina Iranul să lovească nu doar baze militare americane, ci și infrastructura energetică vitală din Golf, cu consecințe majore asupra piețelor globale.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție
stirileprotv.ro
image
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”
fanatik.ro
image
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Criminalul lui Mario a mărturisit cu seninătate gestul extrem! Ceilalţi doi adolescenţi au cerut să rămână în închisoare
playtech.ro
image
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Lista pensionarilor care vor primi până la 628 de lei în plus! Banii se dau în funcție de oraș
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea