Israelul amenință că poate ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”

Israelul a transmis Statelor Unite că este pregătit să lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic iranian, considerând că acestea reprezintă o „amenințare existențială” pentru Tel Aviv, potrivit surselor citate de The Jerusalem Post.

„Le-am spus americanilor că vom lansa un atac pe cont propriu dacă Iranul va depăși linia roșie stabilită de noi în ceea ce privește rachetele balistice”, a declarat unul dintre oficialii israelieni pentru The Jerusalem Post. În cadrul unor întâlniri recente cu omologii americani, armata israeliană a prezentat mai multe planuri pentru distrugerea instalațiilor de producție de rachete din Iran.

Unul dintre militarii israelieni a descris situația actuală drept „o oportunitate istorică” de a lansa un atac semnificativ asupra infrastructurii balistice iraniene și de a neutraliza amenințările active la adresa Israelului și a statelor vecine. În același timp, reprezentanții Israelului și-au exprimat îngrijorarea că, în cazul unui atac, SUA ar putea lansa doar lovituri limitate asupra Iranului, care „nu vor elimina amenințarea principală”. „Există temeri că Washingtonul ar putea alege câteva ținte, ar putea declara succesul și ar putea lăsa Israelul să se ocupe de consecințe”, a explicat unul dintre militarii israelieni.

Întâlnire Netanyahu – Trump și negocierile nucleare

Pe 11 februarie, premierul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru a discuta despre negocierile recente dintre SUA și Iran privind acordul nuclear. Biroul premierului israelian a subliniat că „orice negocieri trebuie să includă restricții privind rachetele balistice ale Iranului”.

Potrivit Axios, vizita lui Netanyahu în SUA a fost devansată și este considerată „urgentă”, deoarece inițial era planificată pentru 18 februarie. Oficialii de la Casa Albă au precizat că partea israeliană a solicitat amânarea întâlnirii cu o săptămână.

Pe 6 februarie, SUA și Iran au avut discuții mediate de Oman, evaluate pozitiv, dar divergențele au rămas. Teheranul a declarat că este gata să ia în considerare un acord privind îmbogățirea uraniului fără o interdicție totală, însă a refuzat să negocieze programul de rachete, considerând că acesta este „o chestiune defensivă”. Președintele Donald Trump a subliniat că o condiție acceptabilă pentru SUA ar fi ca Iranul să renunțe complet la armele nucleare.