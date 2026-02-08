Generali în locul diplomaților: Trump schimbă abordarea negocierilor cu Iranul și Rusia

Administrația președintelui american Donald Trump recurge tot mai mult la lideri militari pentru a gestiona unele dintre cele mai sensibile dosare de politică externă ale Statelor Unite, o abatere notabilă de la tradiția diplomatică americană, potrivit Associated Press.

În negocierile paralele cu Iranul și Rusia, figuri-cheie precum Jared Kushner, ginerele lui Trump, și emisarul special Steve Witkoff joacă roluri de coordonare. Însă decizia de a implica direct comandanți militari de rang înalt este văzută de analiști drept un semnal că administrația republicană preferă să transmită mesaje de fermitate – și chiar de presiune – în detrimentul diplomației clasice.

Critici privind marginalizarea diplomației

Elisa Evers, fost oficial în domeniul securității naționale în timpul administrațiilor George W. Bush și Barack Obama, afirmă că numirea liderilor militari activi în roluri diplomatice reflectă o subevaluare a corpului diplomatic profesionist.

„Diplomația necesită timp, investiții și muncă susținută pentru a produce rezultate”, a spus Evers, în prezent cercetător pe probleme ale Orientului Mijlociu la Center for a New American Security. Ea a invocat un proverb des folosit în mediile de politică publică: „nu orice problemă este un cui care să poată fi rezolvat cu un ciocan”.

O practică neobișnuită, dar nu fără precedent

Alți experți subliniază însă că implicarea militarilor în negocieri nu este complet fără precedent. Eliot Cohen, fost consilier al Departamentului de Stat în timpul administrației Bush, a amintit că generali americani au fost implicați în negocierile de control al armamentului cu Uniunea Sovietică în perioada Războiului Rece.

Cu toate acestea, Cohen consideră neobișnuită decizia lui Trump de a-l trimite pe Dan Driscoll, cel mai înalt oficial civil al armatei americane, într-un rol central de negociator. „Președinții americani au o tradiție de a apela la emisari neconvenționali, atunci când au încredere în ei și cred că pot transmite mesajul dorit”, a explicat el.

Driscoll, punte de legătură cu Ucraina

În noiembrie, Dan Driscoll a fost desemnat în mod neașteptat să participe la eforturile de negociere menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Deși discuțiile se aflau atunci într-un impas, Driscoll a profitat de o vizită deja planificată în Ucraina pentru a se întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu alți oficiali guvernamentali și militari de rang înalt.

De atunci, el a participat la mai multe runde de negocieri, inclusiv la întâlnirea desfășurată săptămâna aceasta la Abu Dhabi. Potrivit unei surse apropiate discuțiilor, Driscoll a ajuns să îndeplinească rolul de intermediar între oficialii ucraineni și reprezentanții administrației Trump, inclusiv Witkoff și Kushner.

Sursa a subliniat că relația sa cu partea ucraineană s-a consolidat datorită capacității de a menține dialogul între sesiuni și datorită perspectivei sale militare, ca fost ofițer al armatei americane.

La Abu Dhabi, Driscoll a fost însoțit de generalul Alexus Grynkewich, comandant al forțelor americane și NATO din Europa. Acesta a contribuit la discuțiile privind reluarea dialogului militar de nivel înalt dintre Statele Unite și Rusia, pentru prima dată în ultimii patru ani. Armata americană a precizat că aceste contacte urmăresc „asigurarea unui canal militar permanent, pe măsură ce părțile încearcă să ajungă la o pace durabilă”.

Iranul și mesajul de forță

În paralel, Donald Trump a implicat pentru prima dată comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu în negocierile indirecte cu Iranul. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a participat vineri la discuțiile din Oman, apărând în uniformă militară, un gest interpretat ca semnal al consolidării prezenței militare americane în regiune.

Associated Press notează că această abordare subliniază modul în care administrația Trump redefinește regulile negocierilor internaționale, mizând pe autoritatea și simbolismul liderilor militari în gestionarea unor crize geopolitice majore.