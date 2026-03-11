Greșeli frecvente în rutina de seară care îți afectează pielea. Cum riști să ajungi la iritații, uscăciune, roșeață sau exacerbarea unor afecțiuni

Rutina de seară poate influența vizibil aspectul pielii, iar specialiștii atrag atenția că obiceiurile populare din social media nu sunt întotdeauna benefice. Pielea se regenerează în mod natural în timpul somnului, însă folosirea excesivă a produselor sau combinarea necontrolată a ingredientelor active poate duce la iritații, uscăciune sau dezechilibrarea barierei cutanate, potrivit Click!

Rutinele complicate, inspirate de rețetele virale de pe TikTok sau Instagram, pot provoca efecte nedorite, mai ales dacă pielea este sensibilă sau predispusă la iritații, atrage atenția nypost.com.

Ce greșeli facem frecvent în rutina de seară

Aplicăm prea multe produse simultan. În dorința de a obține rezultate rapide, mulți combină mai multe ingrediente active – retinol, vitamine, acid hialuronic – fără a lua în calcul posibilele interacțiuni. Aceasta poate duce la iritații, uscăciune, roșeață sau exacerbare a afecțiunilor precum rozaceea sau dermatita periorală.

Neglijăm testarea sensibilității pielii. Fiecare piele reacționează diferit la ingrediente active. Dermatologii recomandă testarea produselor noi pe o zonă mică, precum interiorul antebrațului, timp de câteva zile înainte de aplicarea pe față.

Neglijăm hidratarea și protecția barierei cutanate. Indiferent de serurile sau tratamentele folosite, pielea are nevoie de hidratare și de susținerea barierei naturale. Lipsa acestei atenții poate accentua liniile fine, uscăciunea și sensibilitatea.

Rutina de seară nu trebuie să fie complicată sau costisitoare. Secretul unui ten sănătos constă în alegerea ingredientelor potrivite, hidratare corespunzătoare și susținerea regenerării naturale a pielii în timpul somnului.

Aricolul integral, în Click!