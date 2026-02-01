search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Atac sau negociere? Trump ar fi cerut planuri pentru lovituri rapide împotriva Iranului, evitând un conflict de durată

0
0
Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-ar fi cerut consilierilor săi să elaboreze opțiuni pentru lovituri militare rapide și decisive împotriva Iranului, care să nu ducă la un război prelungit în Orientul Mijlociu, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali americani.

Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE

Potrivit surselor, scenariul preferat ar fi fost o acțiune militară suficient de dură pentru a forța conducerea de la Teheran să accepte cererile Washingtonului, inclusiv în privința programului nuclear și a tratamentului aplicat opoziției interne. Donald Trump a afirmat în mod repetat că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare.

Oficialii spun că au fost analizate inclusiv opțiuni care presupuneau lovituri aeriene de amploare, ce ar fi putut destabiliza regimul iranian. În același timp, administrația americană ar fi luat în calcul folosirea limitată a forței militare ca instrument de presiune diplomatică.

Fostul viceamiral Robert Murrett, fost ofițer de informații al Marinei SUA, a declarat că decizia finală a președintelui ar fi determinat atât amploarea, cât și obiectivele unei eventuale operațiuni, subliniind că resursele și țintele ar fi variat semnificativ în funcție de scenariul ales.

Un oficial de rang înalt al administrației a mai precizat că Donald Trump a evitat în mod deliberat declarațiile detaliate despre intențiile sale, pentru a nu-și dezvălui strategia sau planurile militare potențiale.

Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pe 30 ianuarie că Teheranul este deschis dialogului privind programul său nuclear, dar a insistat că Statele Unite trebuie să renunțe la amenințările și presiunea militară pentru ca negocierile să fie posibile.

Tensiunile dintre cele două țări s-au accentuat

Potrivit Wall Street Journal, tensiunile dintre cele două țări s-au accentuat după ce președintele Trump a promis sprijin pentru protestele antiguvernamentale din Teheran și din alte orașe iraniene. În același timp, surse citate de publicație notează că Statele Unite nu dispuneau, în acel moment, de suficiente forțe în regiune pentru a susține o campanie aeriană de durată sau pentru a proteja bazele americane și aliații din Orientul Mijlociu de un posibil răspuns iranian.

În contextul acestor constrângeri și al riscurilor ridicate, președintele american ar fi renunțat, în cele din urmă, la opțiunea unei intervenții militare.

„Nave foarte mari și foarte puternice se îndreaptă în prezent spre Iran. Sper să nu fie nevoie să le folosim. Am două cerințe: Iranul să nu aibă arme nucleare și să înceteze reprimarea violentă a protestatarilor”, a declarat Donald Trump.

Publicația americană mai scrie că președintele a fost informat cu privire la mai multe planuri elaborate de Casa Albă și Pentagon. Printre acestea s-ar fi aflat un scenariu de amploare, care prevedea lovituri extinse asupra instituțiilor statului iranian și asupra Gardienilor Revoluției Islamice, în cadrul unei campanii aeriene mai largi.

Au fost analizate și variante mai limitate, vizând ținte simbolice ale regimului, care ar fi permis o escaladare ulterioară în cazul în care Iranul – care neagă intenția de a dezvolta arme nucleare – nu ar fi acceptat un acord considerat satisfăcător de Washington.

Serviciile de informații americane ar fi evaluat că regimul de la Teheran se află într-o poziție mai vulnerabilă decât în orice moment de la Revoluția Islamică din 1979. Deși protestele s-au diminuat, economia și structurile de guvernare ale Iranului continuă să se confrunte cu dificultăți majore, iar stabilitatea pe termen lung a regimului rămâne incertă.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Mama criminalului de 13 ani, declaraţie explozivă! 'Nu e vina mea, să răspundă penal'. Ce a făcut imediat după crimă e revoltător
playtech.ro
image
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Amenda pe care o primești dacă nu aprinzi luminile de ceaţă. Risc crescut de accidente
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea