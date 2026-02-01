Ali Khamenei avertizează SUA: „Dacă vor începe un război, va fi unul regional. Oricine încearcă să atace va primi o lovitură decisivă”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat duminică că orice tentativă de atac asupra Iranului va fi întâmpinată cu „o lovitură decisivă din partea națiunii iraniene”, subliniind că un eventual conflict declanșat de Statele Unite ar degenera într-un război regional.

„Americanii ar trebui să știe că, dacă vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional. Nu ar trebui să încerce să intimideze națiunea iraniană cu nave de război și avioane. Noi nu suntem inițiatorii războiului, dar oricine încearcă să ne atace va primi o lovitură decisivă”, a declarat Ali Khamenei.

Liderul suprem a susținut că relația tensionată dintre Washington și Teheran are la bază dorința Statelor Unite de a controla Iranul și resursele sale.

„Problema poate fi rezumată în două cuvinte: Statele Unite vor să devoreze Iranul; națiunea iraniană și Republica Islamică împiedică acest lucru. Iranul are petrol, gaze, minerale bogate și o poziție geografică strategică. SUA vor să pună mâna pe această țară, așa cum au făcut-o și înainte”, a afirmat Khamenei.

Acesta a amintit că, timp de peste 30 de ani, înainte de Revoluția Islamică, Statele Unite ar fi controlat politica, securitatea și resursele Iranului.

„Acum că acest control a fost rupt, încearcă să găsească o cale de întoarcere. Națiunea iraniană rămâne fermă și va continua să împiedice acest lucru”, a adăugat liderul suprem, susținând că Iranul va rezista presiunilor americane „cu voia lui Allah”.

Declarațiile lui Khamenei vin în contextul în care presa americană a relatat despre opțiuni militare discutate la Washington. Potrivit The New York Times, președintelui american Donald Trump i-ar fi fost prezentate mai multe scenarii, inclusiv trimiterea în secret a unor comandouri americane pentru a distruge sau avaria elemente ale programului nuclear iranian rămase intacte după bombardamentele din iunie, desfășurate în timpul așa-numitului „Război de 12 Zile”, declanșat de Israel. Publicația descrie această variantă drept „una dintre cele mai riscante”.

În trecut, Donald Trump s-a declarat reticent față de trimiterea de trupe americane la sol, invocând eșecul operațiunii din 1980 ordonate de președintele Jimmy Carter pentru eliberarea ostaticilor americani din Iran.

Alte opțiuni analizate de administrația americană ar include atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene, asupra infrastructurii regimului sau lovituri țintite împotriva liderilor Republicii Islamice, potrivit The New York Times.

În paralel, Donald Trump continuă să exercite presiuni asupra Teheranului pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear iranian. Miercuri, acesta a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că „ceasul ticăie” înaintea unui posibil atac.

Sâmbătă, președintele american a declarat pentru Fox News că Iranul poartă discuții cu Statele Unite, fără a oferi detalii suplimentare, reiterând totodată că Washingtonul dispune de numeroase nave de război în Orientul Mijlociu.