Video Trump, atac la o jurnalistă în timpul unei conferințe la Casa Albă: „Una dintre cele mai slabe, nici nu vreau să îi răspund”

Președintele american Donald Trump a criticat o jurnalistă CNN, pe care a descris-o drept „una dintre cele mai slabe jurnaliste pe care le veți vedea vreodată”, în timpul unei conferințe publice organizate miercuri la Casa Albă, relatează presa internațională.

Incidentul s-a petrecut în cadrul unei mese rotunde dedicate mișcării Antifa, desfășurată în Sala de Stat a Casei Albe. În momentul în care jurnalista Kristen Holmes a încercat să adreseze o întrebare – aparent legată de negocierile pentru un posibil acord de încetare a focului între Israel și Hamas – Trump a întrerupt-o, notează Daily Mail.

„Apropo, ea este de la CNN”, a spus președintele, întorcându-se spre public. „Aceasta este una dintre cele mai slabe jurnaliste pe care le veți vedea vreodată. Nici nu vreau să-i răspund. Ar fi o pierdere de timp.”

Trump a trecut apoi la o întrebare din partea altui reporter, fără a permite lui Kristen Holmes să continue.

Comentariul acid face parte dintr-o serie de atacuri pe care liderul american le-a lansat în ultimele luni la adresa presei „liberale”, în special CNN, ABC și NBC, posturi pe care le acuză că promovează o agendă „woke” și că i-au adus prejudicii de imagine prin articole critice și procese costisitoare.

În timpul aceleiași întâlniri, Trump a fost întrerupt de secretarul de stat Marco Rubio, care i-a înmânat o notă urgentă despre negocierile de pace dintre Israel și Hamas.

„Tocmai am primit o notă de la secretarul de stat, care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că va fi nevoie de mine în curând”, a declarat Trump. Pe hârtia surprinsă de camere scria: „Suntem foarte aproape. Trebuie să aprobi o postare pe Truth Social, ca să anunți primul acordul.”

La scurt timp, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că Trump „ia în considerare să se deplaseze în Orientul Mijlociu” chiar de vineri.

Seara, Trump a publicat pe platforma sa Truth Social mesajul: „Sunt mândru să anunț că Israel și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace. Toți ostaticii vor fi eliberați în curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas spre o pace durabilă și de durată.”

El a adăugat că „toate părțile vor fi tratate corect”, descriind acordul drept „o zi măreață pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, pentru toate națiunile din jur și pentru Statele Unite ale Americii”.

„Le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat alături de noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. Fericiți cei care fac pacea!”, a mai scris Trump.