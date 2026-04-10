Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Trump îl susține public pe Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria: „Luptă neobosit pentru marea sa țară la fel cum fac eu pentru SUA”

Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe cetățenii maghiari să „iasă la vot” pentru realegerea premierului Viktor Orban, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Trump i-a îndemnat pe cetățenii maghiari să „iasă la vot”. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Trump i-a îndemnat pe cetățenii maghiari să „iasă la vot”. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump

Trump l-a descris pe Orban drept un „lider cu adevărat puternic și influent”, afirmând că acesta a contribuit la „atingerea unor noi culmi ale cooperării și a unor realizări spectaculoase” în relația dintre Statele Unite și Ungaria. 

„Ungaria: IEȘIȚI LA VOT PENTRU VIKTOR ORBAN”, a scris Trump în mesajul său, adăugând că premierul ungar este „un prieten adevărat, un luptător și un câștigător”, și că are „sprijinul complet și total” pentru realegere.

„Stimatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru marea sa țară și pentru poporul său, pe care îi iubește, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor depune eforturi susținute pentru a proteja Ungaria, a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a stopa imigrația ilegală și a asigura LEGEA ȘI ORDINEA! Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări să poată avansa și mai mult pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare. Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea din 2022 și sunt onorat să o fac din nou.

Ungaria: IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBÁN. El este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei — VIKTOR ORBÁN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”, a scris Trump pe Truth Social.

Postarea a fost însoțită de o fotografie a celor doi de la întâlnirea lor de la Casa Albă din noiembrie, când discuțiile s-au concentrat, printre altele, pe solicitarea Budapestei privind o derogare de la restricțiile americane asupra importurilor de petrol rusesc.

Ungaria se pregătește de alegeri parlamentare, programate pentru 12 aprilie, iar Viktor Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă cu una dintre cele mai dificile competiții electorale de până acum.

Potrivit sondajelor citate de Reuters, partidul de guvernământ Fidesz se află sub presiune din partea opoziției, în timp ce formațiunea Tisza ar putea obține o majoritate importantă în parlament.

Liderul opoziției, Peter Magyar, a declarat pentru Associated Press că scrutinul va funcționa ca un „referendum” privind direcția internațională a țării, subliniind că alegătorii vor decide indirect între apropierea de Uniunea Europeană și NATO sau continuarea actualei linii politice a guvernului Orban.

Amintim că zilele trecute, vicepreședintele SUA JD Vance s-a aflat într-o vizită oficială în Ungaria, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, consolidând susținerea Statelor Unite față de Ungaria. Premierul Orban l-a lăudat pe președintele american Donald Trump și a criticat Bruxelles-ul.

