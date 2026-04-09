search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Iulian Fota, expert în securitate, vine la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Viktor Orban, în fața celui mai greu test al carierei: după 16 ani la putere, Ungaria se află în pragul schimbării și îi poate spune „adio”

0
0
Publicat:

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei care a blocat fonduri UE pentru Ucraina și s-a apropiat de Vladimir Putin, își pune mandatul în joc la alegerile din 12 aprilie, după 16 ani de transformări politice controversate și conflicte cu Bruxelles-ul.

Premierul ungar Vikotor Orban FOTO: arhivă, adevărul
Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare electorală din cariera sa. Alegerile din 12 aprilie ar putea aduce înfrângerea liderului Fidesz, potrivit majorității sondajelor de opinie, în fața fostului său aliat din partid, Péter Magyar.

Din 2010, Orban a transformat Ungaria într-un regim pe care Parlamentul European îl denunță ca fiind un „regim hibrid de autocrație electorală”.

Întrebat cum își definește propria politică, Orban a folosit termeni precum „democrație illiberală” sau „libertate creștină”. Aliații săi americani din mișcarea MAGA o numesc „conservatorism național”, potrivit unei analize BBC. 

Liderul maghiar a intrat în frecvent conflict cu colegii săi din Uniunea Europeană pe tema războiului din Ucraina, blocând finanțări vitale pentru Kiev și acuzând Ucraina că încearcă să forțeze Ungaria să intre în război cu Rusia.  Cu toate acestea, Orban beneficiază de sprijin internațional: este considerat cel mai puternic partener al lui Vladimir Putin în UE și a primit susținerea președintelui SUA Donald Trump pentru un al cincilea mandat consecutiv.

În Europa, aliații săi cei mai apropiați provin din extrema dreaptă, iar antagonismul său față de Bruxelles îi aduce încă simpatie în rândul multor unguri. Totuși, printre liderii UE preocupați de unitatea europeană în contextul războiului din Ucraina, Orban este tot mai izolat.

Ministrul său de Externe, Péter Szijjártó, a recunoscut recent că a împărtășit detalii ale întâlnirilor UE cu omologul rus Sergei Lavrov, dar a descris conversațiile ca fiind „diplomație de zi cu zi”. 

Viktor Orban și Vladimir Putin FOTO: EPA/EFE
De aseemnea, premierul Poloniei, Donald Tusk, l-a criticat dur: „Orban și ministrul său de Externe au părăsit Europa de mult timp”.

Carisma personală a fost cheia succesului său, însă sondajele arată că mulți susținători s-au săturat de Orban și de acuzațiile de corupție care înconjoară partidul său. În martie, în timpul unui discurs de campanie la Győr, a fost huiduit, un semn că imaginea sa publică se schimbă.

Acesta este un Orban diferit de tânărul lider energic care, în 2010, alături de pompieri și voluntari, a construit diguri din saci de nisip pentru a proteja o vale maghiară afectată de un dezastru ecologic provocat de nămol toxic de la o mină de bauxită, scrie BBC. 

De la student idealist la lider autoritar

Născut în 1963, la o oră vest de Budapesta, Orban este cel mai mare dintre cei trei fii ai unui inginer agronom și membru al Partidului Comunist și ai unei profesoare pentru copii cu nevoi speciale. Crescut fără apă curentă în satul Felcsut, a fost bătut periodic de tatăl său. Interesul său principal era fotbalul, iar mai târziu a devenit un susținător fervent al echipei sale locale.

În 1989, tânărul Orban a ținut un discurs de șapte minute în Piața Eroilor, spunând: „Dacă credem în propria noastră putere, suntem capabili să încheiem dictatura comunistă”.

După scurt timp la Oxford, unde a studiat filosofia politică liberală și a intrat în contact cu filozoful conservator Roger Scruton, s-a întors în Ungaria pentru a face campanie în alegerile din 1990.

Liderul Fidesz din 1993, Orban a transformat partidul într-o forță naționalistă anti-liberală. În 1998, la 35 de ani, a devenit cel mai tânăr prim-ministru din Europa și a integrat Ungaria în NATO. După două înfrângeri în 2002 și 2006, a revenit la putere în 2010, în timpul crizei economice globale.

Consolidarea puterii și controversele

Orban a modificat legi și constituția, câștigând patru alegeri consecutive cu „super-majorități” și controlând două treimi din parlament. Proiecte de stat costisitoare au fost plasate în mâinile cercului său restrâns, iar Fidesz a preluat controlul asupra mass-media.

Parlamentul European, atât în 2018, cât și în 2025, a avertizat asupra amenințărilor persistente la adresa statului de drept. Miliarde de euro în fonduri UE pentru Ungaria au fost ulterior înghețate.

De asemenea, Orban a blocat 90 de miliarde € pentru Ucraina prin veto maghiar, iar alianța sa strânsă cu Vladimir Putin a fost criticată de partenerii UE.

Pe plan intern, George Soros și migranții au devenit ținte constante ale campaniilor sale, iar Orban a acuzat organizațiile civice ale filantropului că „încearcă, în secret și cu bani străini, să influențeze politica maghiară”.

După 16 ani la putere, Ungaria se află într-un punct critic: Viktor Orban își poate continua mandatul sau alegerile din 12 aprilie vor marca începutul unui nou capitol politic pentru țară.

Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, se menține în fruntea preferințelor electoratului cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, potrivit unui sondaj recent.

Conform cercetării realizate de centrul sociologic și de analiză politică Iránytű Intézet, Tisza ar obține 41% din voturi, în timp ce partidul de la guvernare Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, este creditat cu 34%.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
image
Povestea din Iași care a ajuns la CNN. Cine este femeia care are 1.677 de amenzi neplătite

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore