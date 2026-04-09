Video Motivul pentru care JD Vance a plecat de urgență din Budapesta, după ce își anunțase intenția de a prelungi vizita oficială

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a părăsit în mod neașteptat Budapesta miercuri seară, 8 aprilie, scurtându-și vizita oficială, în contextul în care va conduce delegația americană la negocierile de pace cu Iranul programate la Islamabad, în Pakistan.

Deși inițial trebuia să rămână încă o zi în capitala Ungariei, Vance a fost văzut plecând târziu de la Aeroportul Internațional Ferenc Liszt, unde a oferit declarații scurte presei înainte de îmbarcarea la bordul aeronavei Air Force Two.

Decizia de a-și încheia mai devreme vizita vine după ce Casa Albă a confirmat că vicepreședintele va conduce delegația SUA la discuțiile cu Iranul, considerate unele dintre cele mai importante evoluții diplomatice recente din regiune, relatează Daily News Hungary.

Purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, a declarat că Vance a avut „un rol esențial încă de la început” în acest proces, fiind „mâna dreaptă” a președintelui Donald Trump în eforturile diplomatice.

Negocierile urmează să înceapă vineri la Islamabad, iar din delegația americană ar urma să facă parte și Steve Witkoff și Jared Kushner.

Vizită intensă la Budapesta

Vicepreședintele american a ajuns marți la Budapesta, unde a avut o agendă încărcată. A fost întâmpinat de ministrul de Externe Péter Szijjártó și a discutat cu premierul ungar Viktor Orbán la Mănăstirea Carmeliților.

Cei doi lideri au susținut ulterior o conferință de presă comună, abordând teme precum cooperarea în domeniul apărării și al industriei spațiale, războiul din Ucraina, criza energetică europeană și presupusele ingerințe externe în politica internă a Ungariei.

Vance l-a lăudat pe Viktor Orbán, descriindu-l drept un „om de stat”.

În cursul zilei de miercuri, Vance a participat și la o dezbatere la Colegiul Mathias Corvinus, unde a discutat cu studenții despre contextul geopolitic global și viitoarele negocieri.

Declarații despre Iran și Israel înainte de plecare

Înainte de a părăsi Budapesta, JD Vance a comentat și situația tensionată din Orientul Mijlociu, în contextul armistițiului dintre SUA, Iran și Israel.

Acesta a sugerat că Israelul ar trebui să manifeste „reținere” în eventualele operațiuni militare în Liban, deși a subliniat că nu este vorba despre o condiție formală a acordului.

Totodată, vicepreședintele american a afirmat că interpretarea Iranului privind extinderea armistițiului asupra Libanului ar reprezenta o „neînțelegere legitimă”, precizând că acordul vizează strict Iranul, Israelul și statele arabe din Golf.