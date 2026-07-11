Final de linie la Bacalaureat: S-a terminat evaluarea contestațiilor. „Un proces complex desfășurat într-un context dificil”

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat sâmbătă, 11 iulie, că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat.

„Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale.

Se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil: nemulțumiri generate de măsurile luate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de greve, provocări organizatorice, temperaturi record pentru luna iunie”, a afirmat ministrul.

Acesta adaugă că „majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor”.

„Le mulțumesc tuturor! Toate acestea demonstrează încă o dată că majoritatea angajaților din învățământ își fac datoria cu responsabilitate și profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenția publică se concentrează asupra excepțiilor, iar acestea ajung să creeze o imagine incompletă și uneori nedreaptă privind întregul sistem.

Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, mai transmite Mihai Dimian.

Cererile pentru vizualizarea lucrărilor au putut fi depuse pe 7 iulie, între orele 14:00 și 17:00, iar lucrările au putut fi vizualizate și contestațiile depuse între orele 17:00 și 18:00.

În zilele de 8 și 9 iulie, lucrările au putut fi vizualizate, iar contestațiile depuse între orele 09:00 și 17:00, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Rata de promovare la examenul de Bacalaureat înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8%, în creștere față de prima sesiune a anului trecut, când promovabilitatea a fost de 74,3%. La nivel național, 45 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10, iar cei mai mulți absolvenți, 16.217, au obținut medii cuprinse între 9,00 și 9,49.