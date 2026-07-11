12 iulie: Paul Ciuci, solistul trupei Compact, împlineşte 70 de ani. Muza cu pantofi albaştri care l-a inspirat pentru celebra piesă „Fata din vis”

Pe 12 iulie, Paul Ciuci, de la Compact, împlinește 70 de ani. Tot într-o zi de 12 iulie au avut loc şi alte evenimente care au rămas în istorie, de la moartea umanistului Erasmus din Rotterdam și expedițiile lui James Cook până la debutul formației The Rolling Stones.

1536: A murit scriitorul şi filosoful olandez Erasmus din Rotterdam

Erasmus din Rotterdam a murit pe 12 iulie 1536, la Basel, în Elveția, după o viață în care a încercat să aducă mai multă rațiune într-o epocă marcată de conflicte religioase și dispute politice.

Teolog, filosof și unul dintre cei mai cunoscuți umaniști ai Renașterii, Erasmus a criticat problemele pe care le vedea în Biserica Catolică a vremii sale, însă nu a ales tabăra reformatorilor protestanți. Ideile sale au mers mai degrabă în direcția dialogului, a educației și a toleranței religioase.

A fost un critic al ignoranței și al autorității acceptate fără întrebări, susținând că oamenii trebuie să aibă acces la educație și să își formeze propriile opinii. Pentru aceste idei, dar și pentru influența pe care a avut-o asupra gândirii europene, scrierile sale au fost privite cu suspiciune de autoritățile religioase din perioada Contrareformei.

După moartea sa, mai multe dintre lucrările lui Erasmus au fost interzise prin hotărârile Conciliului de la Trento (1545-1563).

Câteva secole mai târziu, textele sale au fost redescoperite, iar numele său a fost preluat de programul european de schimburi universitare Erasmus, cunoscut astăzi de milioane de studenți.

1776: James Cook începe cea de-a treia călătorie a sa în jurul lumii

Pe 12 iulie 1776, căpitanul James Cook pornea într-o nouă expediție în Oceanul Pacific, o călătorie care avea să fie ultima sa mare aventură de explorare.

Cook era deja cunoscut pentru hărțile extrem de detaliate pe care le realizase în expedițiile anterioare. Într-o perioadă în care mari zone ale lumii erau încă necunoscute europenilor, el reușise să cartografieze regiuni întinse din Pacific și să ofere informații precise despre insule, coaste și rute maritime.

În timpul celor trei călătorii ale sale, navigatorul britanic a ajuns în Noua Zeelandă, pe coasta de est a Australiei și în Insulele Hawaii, locuri care au fost apoi reprezentate pe hărțile europene cu un nivel de detaliu fără precedent.

Ultima expediție avea să se încheie tragic. În 1779, în Hawaii, relațiile dintre echipajul său și localnici s-au deteriorat, iar un conflict izbucnit după tentativa de răpire a șefului Kalaniʻōpuʻu s-a soldat cu moartea lui James Cook.

1813: S-a născut medicul și fiziologul francez Claude Bernard

Claude Bernard s-a născut pe 12 iulie 1813, în localitatea Saint-Julien din Franța, într-o perioadă în care medicina se baza încă în mare parte pe observații și experiență practică, fără metodele de cercetare care aveau să apară mai târziu.

Prin studiile sale, Bernard a contribuit la schimbarea modului în care erau înțelese procesele din organismul uman. A cercetat mecanismele digestiei, rolul ficatului în funcționarea corpului și modul în care sistemul circulator este reglat.

Una dintre descoperirile sale importante a fost legată de funcția glicogenică a ficatului, prin care a demonstrat că acest organ are un rol esențial în reglarea nivelului de zahăr din organism. A studiat, de asemenea, acțiunea sucului pancreatic în procesul digestiei.

În 1865, Claude Bernard a publicat „Introducerea în studiul medicinei experimentale”, lucrare în care explica de ce observația atentă și experimentele sunt esențiale pentru cercetarea medicală. Cartea a devenit una dintre lucrările de referință pentru dezvoltarea medicinei experimentale.

1909: S-a născut filosoful român Constantin Noica

Constantin Noica s-a născut pe 12 iulie 1909, în comuna Vitănești, județul Vlașca, astăzi parte din județul Teleorman.

Viața filosofului a fost legată atât de creația intelectuală, cât și de confruntarea cu regimul comunist. Între 1949 și 1958 a avut domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel, perioadă în care și-a continuat studiile și și-a conturat multe dintre ideile care aveau să apară ulterior în opera sa.

În 1958 a fost arestat, anchetat și condamnat la 25 de ani de muncă silnică în dosarul cunoscut drept „grupul Noica”. Alături de el au fost trimiși în judecată și participanții la seminariile private organizate de filosof la Câmpulung.

A executat șase ani de închisoare la Jilava, fiind eliberat în august 1964. După revenirea sa în viața publică, Noica a continuat să scrie și să formeze în jurul său un cerc de tineri interesați de filosofie și cultură.

1916: Au loc două atacuri de rechini într-o singură zi în SUA

Pe 12 iulie 1916, în zona Matawan Creek, lângă Matawan, New Jersey, au avut loc două atacuri de rechini care au alimentat una dintre cele mai mari temeri ale americanilor din acea perioadă.

Evenimentele făceau parte dintr-o serie de atacuri produse între 1 și 12 iulie 1916, în urma cărora patru persoane au murit și una a fost rănită. Cazurile au atras o atenție uriașă în presa vremii și au schimbat modul în care oamenii priveau prezența rechinilor în apropierea zonelor populate.

Mai târziu, aceste incidente l-au inspirat pe scriitorul Peter Benchley să scrie romanul „Fălci”, publicat în 1974. Cartea avea să stea la baza celebrului film regizat de Steven Spielberg.

1937: A fost expusă lucrarea „Guernica” a lui Pablo Picasso

Pe 12 iulie 1937, vizitatorii Expoziției Mondiale de la Paris puteau vedea pentru prima dată una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Pablo Picasso, „Guernica”.

Pictura a fost realizată în același an, după bombardarea orașului basc Guernica de către aviația germană, în timpul Războiului Civil Spaniol. Picasso a transformat tragedia într-o imagine puternică despre violența războiului și suferința oamenilor prinși în mijlocul unui conflict pe care nu l-au ales.

După ce a fost expusă la Paris, „Guernica” a ajuns la Muzeul de Artă Modernă din New York, iar după revenirea democrației în Spania a fost adusă în țară. Astăzi, lucrarea poate fi văzută la Museo Reina Sofia din Madrid.

1956: S-a născut Paul Ciuci, solist vocal și chitarist la trupa „Compact”. Tânăra cu pantofi albaştri din spatele celebrei piese „Fata din vis”

Anul acesta, pe 12 iulie, Paul Ciuci, solistul vocal și chitaristul trupei Compact, unul dintre muzicienii care au contribuit la istoria rockului românesc, împlineşte 70 de ani.

Povestea lui în muzică a început încă din anii ’70, la Câmpia Turzii, unde, alături de prietenul său din copilărie, bateristul Aurel Vasilescu, cunoscut drept Leluț, a pus bazele formației Telegraf. Trupa a participat la numeroase concursuri și festivaluri din acea perioadă și a obținut mai multe premii la „Cântarea României”.

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La sfârșitul anilor ’70, talentul celor doi nu a trecut neobservat. În timpul unui festival național, Paul Ciuci și Aurel Vasilescu au fost remarcați de Teo Peter și Costi Cămărășan, fondatorii trupei Compact din Cluj.

În acea perioadă, Compact trecea printr-un moment dificil, după plecarea mai multor membri ai formației. Teo Peter și Costi Cămărășan au căutat muzicieni care să ducă mai departe proiectul, iar alegerea lor s-a oprit asupra lui Paul Ciuci și Leluț. Cei patru au ajuns la un acord, iar noua formulă Compact a început repetițiile.

Muza care l-a inspirat pentru celebra piesă „Fata din vis”

Unele cântece rămân, pur şi simplu, în memoria mai multor generaţii. „Fata din vis”, una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Compact, este una dintre ele. În spatele refrenului pe care generații întregi l-au fredonat şi încă în fredonează se află o întâlnire de câteva minute cu o tânără întâlnită într-un tren, între două concerte.

Fata cu pantofi albaștri

Într-un interviu acordat la Radio România Actualități, Paul Ciuci a povestit cum s-a născut ideea piesei „Fata din vis”.

„A fost predestinat să aleg acest nume: «Fata din Vis». Nu l-am căutat, pur şi simplu mi-a venit în minte”, a mărturisit artistul.

Totul s-a întâmplat în 1978, într-o călătorie cu trenul. Paul Ciuci mergea împreună cu bateristul alături de care cânta atunci în trupa Telegraf. Nu eraîncă membru al formației Compact.

„Ţin minte că era noiembrie şi era foarte frig. Anul 1978. Mergeam cu trenul, împreună cu toboşarul cu care cântam la vremea aceea, la trupa Telegraf. Nu eram încă la trupa Compact.

Am intrat în compartiment - era un bec chior, de 15w, cu o lumină gălbuie. Am ieşit la o ţigară pe culoar. Acolo era o fată, m-au frapat în primul rând pantofii ei albaştri. Imaginea aceasta mi-a atras atenţia: o fată cu pantofii albaştri...”, a povestit el.

Cei doi nu și-au spus numele și nu au încercat să păstreze legătura după acea călătorie. Au vorbit doar câteva minute, iar fata a coborât în gara din Alba Iulia.

Pentru Paul Ciuci, tocmai faptul că nu a ştiut niciodată prea multe despre tânăra din tren şi misterul au făcut ca întâlnirea să rămână atât de puternică.

„Nu am întrebat-o cum o cheamă şi nici ea nu m-a întrebat pe mine, dar am intrat amândoi în nişte discuţii de complezenţă. Ea a coborât la gara din Alba Iulia.

Ţin minte că era foarte târziu şi era ceaţă, exact ca în filmele londoneze. M-a impresionat foarte tare întâlnirea asta, tocmai prin misterul ei. Nici nu ştiam de ce s-a întâmplat, cum a apărut fata aceasta în vagonul acela unde eram doar noi...”, a mai spus el.

Câteva luni mai târziu, amintirea acelei seri s-a transformat într-o melodie.

Inițial, Paul Ciuci a încercat să păstreze în versuri detalii concrete despre fată și locul unde aceasta coborâse. Se gândise chiar la cartierul „La Cetate” din Alba Iulia, despre care fata îi spusese că era locul unde locuia.

Prima variantă suna astfel:

„În gara ce părea pustie

Ai coborât şi ţi-am promis

Să vin la tine în cetate

S-aprind lumina ce s-a stins.”

Ulterior, artistul a renunțat la aceste versuri, considerând că povestea devenea prea personală și prea legată de un anumit loc.

A ales o variantă mai simplă, care lăsa mai mult loc imaginației:

„Îmi amintesc de tine

Stăteai în faţa mea

A fost de-ajuns o privire

Ce n-o pot uita”.

Așa s-a născut „Fata din vis”, cântecul care avea să devină una dintre piesele de referință ale trupei Compact și care a păstrat peste ani misterul acelei întâlniri de câteva minute dintr-un tren de noiembrie.

1962: Debutul formației The Rolling Stones la Londra

Pe 12 iulie 1962, într-un club din Londra, avea loc primul concert al formației The Rolling Stones.

Trupa fusese formată de Brian Jones, Mick Jagger și Keith Richards și pornea atunci la drum într-o perioadă în care scena muzicală britanică era în plină schimbare.

Primul concert a avut loc la Marquee Club, iar formația avea să devină în anii următori una dintre cele mai cunoscute trupe rock din lume. Cu peste 200 de milioane de albume vândute și zeci de materiale lansate, The Rolling Stones a rămas una dintre formațiile care au definit genul rock.

În 1989, grupul a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, iar revista Rolling Stone l-a clasat ulterior între cei mai importanți artiști ai tuturor timpurilor.

1987: Jefuirea Depozitului de Valori Knightsbridge

Pe 12 iulie 1987 a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri din Marea Britanie, după ce mai mulți infractori au reușit să pătrundă în depozitul de valori Knightsbridge din Londra.

Doi bărbați au intrat în clădire sub pretextul că vor să închirieze o cutie de valori, dar, odată ajunși în zona seifurilor, au scos armele și i-au amenințat pe angajați.

Hoții au reușit să deschidă mai multe cutii de valori și au plecat cu bunuri estimate la aproximativ 66 de milioane de dolari.

Anchetatorii au găsit la fața locului o amprentă care îl indica pe italianul Valerio Viccei. Acesta a fost identificat și arestat ulterior împreună cu mai mulți complici.

2014: A murit Emil Bobu, procuror și membru al Comitetului Central

Născut la 22 februarie 1927, Emil Bobu a fost procuror, membru al Comitetului Central (CC) al Partidului Muncitoresc Român (PMR), secretar al CC al PCR, preşedinte al Sfatului Popular Regional Suceava şi ministru de interne. În luna mai a anului 1961 a fost decorat cu Medalia „A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România".

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Emil Bobu era denumit „sluga perfectă a soţilor Ceuaşescu". La 22 decembrie 1989 a plecat cu elicopterul spre Snagov, împreună cu soţii Ceauşescu şi cu Manea Mănescu, însă a fost prins şi condamnat pe viaţă pentru „participare la genocidul naţiunii române" (Conform Raportului Comisiei Tismaneanu). A fost eliberat, însă, după şapte ani de detenţie, din motive medicale.

Emil Bobu s-a retras undeva la ţară şi a refuzat să mai apară în public. A fost căsătorit cu Maria Bobu, ministru de Justiţie între 1987-1989.

2020: A murit actrița americană Kelly Preston

Actrița americană Kelly Preston a murit pe 12 iulie 2020, la vârsta de 57 de ani, după o carieră de peste trei decenii în cinematografie.

Născută în Honolulu, Hawaii, Kelly Preston a debutat în anii ’80 și a devenit cunoscută publicului prin roluri din filme precum „SpaceCamp” și „Twins”, unde a jucat alături de Arnold Schwarzenegger și Danny DeVito. A apărut apoi în producții precum „Jerry Maguire”, în care a interpretat rolul logodnicei personajului jucat de Tom Cruise, și „For Love of the Game”, alături de Kevin Costner.

În anii ’90, actrița a făcut parte din distribuția unor comedii precum „Holy Man”, cu Eddie Murphy și Jeff Goldblum, „Nothing to Lose”, cu Tim Robbins și Martin Lawrence, dar și din filmul „Jack Frost”.

Dincolo de cariera cinematografică, Kelly Preston a fost cunoscută și pentru căsătoria cu actorul John Travolta. Cei doi s-au întâlnit în 1987, pe platourile de filmare ale peliculei „The Experts”, iar patru ani mai târziu s-au căsătorit la Paris. Au avut împreună trei copii.