Donald Trump răsuflă ușurat. Autoritățile din SUA renunță definitiv la controale fiscale care îl vizează

Autoritățile americane renunță permanent la orice pretenții fiscale împotriva președintelui SUA, Donald Trump, potrivit unui document făcut public marți, 19 mai. Decizia, considerată fără precedent, ar putea limita viitoarele investigații privind finanțele liderului american.

Associated Press scrie că guvernului SUA îi este „interzis pentru totdeauna” să investigheze sau să urmărească penal actualele controale fiscale care îl vizează pe Trump, pe fiii săi și The Trump Organization, potrivit unui document de o pagină publicat pe site-ul Departamentului de Justiție.

Documentul, semnat de procurorul general interimar Todd Blanche, reprezintă un addendum separat față de acordul inițial anunțat luni și a fost adăugat discret pe site-ul Departamentului Justiției marți.

Casa Albă a redirecționat întrebările Associated Press către Departamentul Justiției, iar Trezoreria SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale agenției.

Departamentul Justiției a precizat că acordul se referă doar la controalele fiscale existente, nu și la eventuale verificări viitoare.

Luni, Administrația Trump a anunțat crearea unui fond de aproape 1,8 miliarde de dolari destinat persoanelor care susțin că au fost investigate sau urmărite penal din motive politice, inclusiv în timpul administrației Biden.

Fondul, numit „Anti-Weaponization Fund”, ar putea acorda despăgubiri inclusiv unor participanți la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Democrații, organizațiile de etică și chiar unii republicani au criticat inițiativa, pe care o consideră lipsită de transparență și posibil neconstituțională.

Trump le-a spus luni reporterilor de la Casa Albă că fondul este destinat „despăgubirii oamenilor care au fost tratați oribil”.

Fostul comisar al Agenției americane de Administrare Fiscală (IRS), Daniel Werfel, a criticat acordul dintre administrația Trump și autoritățile fiscale americane, afirmând că nu cunoaște alte cazuri în care IRS să accepte să renunțe permanent la verificarea declarațiilor fiscale ale unei persoane sau companii.

Potrivit acestuia, acordul îi oferă lui Donald Trump și familiei sale un tratament diferit față de ceilalți contribuabili americani.

Înțelegerea vine după ce Trump, fiii săi și Trump Organization au renunțat la procesul intentat împotriva IRS și Departamentului Trezoreriei pentru scurgerea declarațiilor fiscale confidențiale.

Deși acordul nu prevede despăgubiri financiare, acesta ar putea proteja familia Trump de eventuale obligații fiscale restante.

Judecătoarea Kathleen Williams a criticat lipsa de transparență a acordului și a reproșat Departamentului Justiției că nu a depus documentele necesare pentru a justifica înțelegerea în instanță.