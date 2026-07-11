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FIFA, în fața unei decizii de ultim moment. Partida Norvegia - Anglia riscă să fie amânată

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Campionatul Mondial 2026
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Sfertul de finală dintre Norvegia și Anglia, programat în această noapte, de la ora 00:00, ar putea să nu înceapă la ora stabilită.

Erling Haaland Foto/EPA
Erling Haaland Foto/EPA

Presa din Marea Britanie scrie că temperaturile extreme prognozate la Miami le dau bătăi de cap organizatorilor, iar o amânare a meciului este luată în calcul.

Potrivit estimărilor meteo, la ora de start a partidei se vor înregistra între 29 și 32 de grade Celsius, însă temperatura resimțită ar putea ajunge până la 44 de grade. În aceste condiții, recomandările specialiștilor de la FIFPRO sunt ca meciurile să fie reprogramate atunci când căldura pune în pericol sănătatea jucătorilor, conform dailymail.com.

Nu ar fi o situație fără precedent pentru naționala Angliei la acest Mondial. Meciul cu Mexic din faza optimilor a început cu o oră mai târziu din cauza unei furtuni puternice. De această dată, decizia finală le aparține oficialilor FIFA, în timp ce autoritățile din Florida au emis deja avertizări privind valul de caniculă care afectează regiunea.

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