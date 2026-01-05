search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

6 ianuarie: Cinci ani de la asaltul asupra Capitoliului, ziua în care susținătorii lui Donald Trump au pornit un atac violent

0
0
Publicat:

La data de 6 ianuarie 2021, a avut loc atacul susţinătorilor preşedintelui Donald Trump asupra sediului Congresului. În aceiași zi, în 1412 s-a născut eroina națională a Franței Ioana d’Arc, iar în 1955, s-a născut actorul Rowan Atkinson, cunoscut sub numele de Mr. Bean.

Cinci oameni au murit în timpul asaltului de la Capitoliu FOTO: Getty Images
Cinci oameni au murit în timpul asaltului de la Capitoliu FOTO: Getty Images

1412: S-a născut Ioana d’Arc, eroină naţională a Franţei, supranumită „Fecioara din Orleans”

Ioana d’Arc este una din figurile emblematice ale Franței și sfântă a Bisericii Catolice, dar și foarte controversată, întrucât unii autori au considerat că era schizofrenică.

Ioana d’Arc, pictură de pictură de Dominique Ingres FOTO: Wikipedia
Ioana d’Arc, pictură de pictură de Dominique Ingres FOTO: Wikipedia

A fost supranumită de naționaliștii francezi Fecioara din Orleans și i s-a atribuit faptul că, în urma unor viziuni, Dumnezeu i-a spus să elibereze pământurile Franței care erau dominate de Anglia după Războiul de o sută de ani (1337 – 1453).

La 17 ani, Ioana d'Arc ajunge la regele Franţei, dezvăluindu-i patru profeţii, iar două luni mai târziu conduce armata către victorie. La 7 mai 1429 îi convinge pe şefii militari francezi să ordone asaltul asupra unei fortificaţii care bloca accesul pe podul Loarei şi, deşi este rănită de o săgeată, conduce ea însăşi lupta şi profeţia sa se împlineşte. Toată lumea vede în acest prim triumf semnul că fata este trimisul lui Dumnezeu.

La 18 ani este însă capturată şi vândută inamicilor, fiind acuzată de erezie de către Universitatea din Paris, care cere să fie judecată de tribunalul Inchiziţiei. În 1431, semnează un act de abjurare, fiind minţită că hârtia conţine altceva. Două zile mai târziu, retractează, fapt pentru care este arsă pe rug, la 30 mai, în piaţa Vieux-Marche din Rouen. Moare strigând numele lui Iisus Hristos, convinsă că şi-a îndeplinit misiunea.

A fost sanctificată în anul 1921 de către Biserica Catolică.

1760: S-a născut scriitorul român Ioan Budai Deleanu, important reprezentant al Şcolii Ardelene

Născut la 6 ianuarie 1760, Ioan Budai-Deleanu este autorul celebrului poem eroic-comic „Țiganiada”. Din anul 1777 și până în anul 1783 a urmat cursurile Facultății de Filosofie din Viena, ulterior pe cele ale Facultății de Teologie din capitala Austriei.

În plus, Ioan Budai-Deleanu este socotit ca fiind unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Școlii Ardelene.

Acesta este autorul următoarelor lucrări: „Temeiurile gramaticii românești”, „Fundamenta grammatices linguae romanicae seu ita dictae valachicae” și „Lexicon românesc-nemțesc și nemțesc-românesc”.

1802: S-a născut scriitorul Ion Heliade Rădulescu, iniţiatorul presei scrise în Ţara Românească

Personalitate complexă, Ion Heliade-Rădulescu a fost scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, fiind considerat una dintre figurile centrale ale culturii române din perioada paşaptistă.

Curierul Românesc, prima publicaţie apărută la Bucureşti FOTO: Arhivă
Curierul Românesc, prima publicaţie apărută la Bucureşti FOTO: Arhivă

A fost membru activ al asociaților culturale din epocă, „Societatea Literară” (din 1827), „Societatea Filarmonică” (din 1833), şi întemeietor al presei din Țara Românească: „Curierul Românesc” (1829) și „Curierul de ambe sexe” (1837), tipograf, editor, poet, prozator, critic.

În 1846, Heliade propune planul unei „biblioteci universale”, menită sa înzestreze cultura noastră cu toate capodoperele literare, istorice, filozofice ale tuturor timpurilor, întreprindere uriașă, ce depășea cu mult chiar puterile unei generații, oricât de ambițioase.

1838: S-a născut compozitorul şi dirijorul Max Bruch

Compozitorul şi dirijorul german Max Bruch, reprezentant al romantismului târziu, s-a născut pe 6 ianuarie 1838 la Köln și a murit pe 2 oct. 1920, la Friedenau, lângă Berlin.

Compozitorul şi dirijorul Max Bruch a scris peste 200 de lucrări FOTO: Wikipedia
Compozitorul şi dirijorul Max Bruch a scris peste 200 de lucrări FOTO: Wikipedia

Primele lecţii de muzică le-a primit de la mama sa şi a început să compună înainte de a împlini vârsta de zece ani, piesele din perioada adolescenţei aducându-i deja recunoaşterea talentului nativ.

În 1852, a scris o simfonie şi un cvartet de coarde, cea din urmă aducându-i o bursă de la fundaţia Mozart din Frankfurt, care i-a permis să studieze cu Ferdinand Breunung, Ferdinand Hiller şi Carl Reinecke, potrivit www.allmusic.com.

A scris peste 200 de lucrări. A lăsat trei simfonii, pe lângă o varietate de alte compoziţii orchestrale mai scurte (de exemplu, o serenadă, o poveste romantică pentru violă şi lucrări bazate pe melodii celtice şi ruseşti), muzică pentru spectacole de teatru.

1838: Samuel Morse a testat pentru prima oară telegraful electric

Născut pe 27 aprilie 1791, Samuel Morse a fost un renumit pictor al epocii sale, dar numele său este asociat mai ales cu alfabetul care îi poartă numele şi cu telegraful, dipozitivul care a permis comunicarea la distanţă.

Samuel Morse a inventat Codul Morse la mijlocul anilor 1830 FOTO: Arhivă
Samuel Morse a inventat Codul Morse la mijlocul anilor 1830 FOTO: Arhivă

Pornind în 1832 de la ideea lui AndréMarie Ampere privitoare la telegraful electric, Samuel Morse a lucrat, următorii 12 ani, cu ajutorul chimistului Leonard Gale, fizicianului Joseph Henry şi mecanicului Alfred Vail, la realizarea propriei versiuni a instrumentului.

Astfel, la  6 ianuarie 1838 el a efectuat prima demonstraţie a sistemului său de telegrafie în oraşul Morristown, New Jersey, iar la 22 mai 1844 a demonstrat Congresului american viabilitatea instrumentului său, transmiţând faimosul mesaj „What hath God wrought!” („Cum o vrea Dumnezeu!”) printr-un fir, din Washington către Baltimore, potrivit www.history.com.

Textul a fost recepţionat de Alfred Vail, asistentul şi partenerul de afaceri al lui Samuel Morse. Pentru confirmarea recepţiei, A. Vail a transmis mesajul înapoi la Washington. Ulterior, Morse a trebuit să-şi apere invenţia în instanţele americane, deşi până la momentul respectiv obţinuse recunoaşterea în întreaga lume.

1881: S-a născut Ion Minulescu, poet simbolist român

Ion Minulescu s-a născut în 1881, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, la București, dar a copilărit la Slatina. A urmat școala primară și gimnaziul la Pitești, iar în perioada liceului a debutat literar, publicând primele poeme în revista „Povestea vorbei”, sub pseudonimul I.M. Nirvan. În 1898 s-a mutat la București, unde a absolvit liceul și a promovat bacalaureatul.

Ion Minulescu a fondat revista „Insula” în 1912 FOTO: Arhivă
Ion Minulescu a fondat revista „Insula” în 1912 FOTO: Arhivă

În 1900, la 19 ani, a plecat la Paris pentru a studia Dreptul și a intrat în cercul artiștilor români din capitala Franței, legând prietenii cu Gh. Petrașcu, Camil Ressu, Jean Steriadi sau Cecilia Cuțescu-Storck.

Revenit în țară, a fondat revista „Insula” în 1912, după eșecul primei publicații, „Revista celorlalți”, iar printre colaboratori s-a numărat și George Bacovia. În 1914 s-a căsătorit cu poeta simbolistă Claudia Miliian.

George Călinescu a subliniat dimensiunea comică și colocvială a simbolismului lui Minulescu, văzând în poezia sa o expresie lirică a spiritului bucureștean, apropiată de lumea lui Caragiale.

Director al Teatrului Național și funcționar de rang înalt în Ministerul Artelor, Ion Minulescu a murit la 11 aprilie 1944, la București, în urma unui colaps cardiovascular, în timpul bombardamentelor americane.

1905: S-a născut medicul Matei Balş, întemeietorul școlii moderne de bacteriologie

Provenind dintr-o familie de boieri, Matei Balş a fost fiul lui George Balş şi al Marietei Ştirbey, iar bunica din partea tatălui era sora lui Dimitrie Sturdza-Miclăuşanu, fost secretar al lui Cuza, ministru sub Carol I. De asemenea, bunicul din partea tatălui, descendent direct al domnitorului Brâncoveanu, era Alexandru Barbu Ştirbey.

Citește și: Povestea impresionantă a Mariei Montessori, profesoara genială care şi-a abandonat copilul, ca să-şi continue cariera
Institutul național de boli infecțioase din Bucureşti poartă numele lui Matei Balş FOTO: Arhivă
Institutul național de boli infecțioase din Bucureşti poartă numele lui Matei Balş FOTO: Arhivă

Matei Balş a absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti în 1930 şi apoi a urmat un curs de bacteriologie la Institutul Pasteur din Paris. Revenit în ţară, a avut privilegiul de a lucra cu unchiul său, medicul şi microbiologul Ioan Cantacuzino, în ultimii ani de viaţă ai acestuia.

Matei Balș a fost o personalitate de referință în istoria celui mai vechi spital de boli infecțioase din România, respectiv Spitalul de Boli Infecțioase Colentina, al cărui certificat de naștere datează din 1880, odată cu ridicarea primelor barăci de izolare a bolnavilor contagioși, notează wikipedia.

A publicat peste 350 de lucrări științifice în țară și 35 în străinătate, dintre care unele au fost „cărți-eveniment” de mare utilitate și actualitate și astăzi. Amintim doar câteva dintre acestea: „Introducere în studiul patologiei infecțioase” (1958), „Antibioticele” (1966), „Terapia infecției” (1975) și „Laboratorul clinic în infecții” (1982).

Matei Balș este întemeietorul școlii moderne romanești de bacteriologie clinică și pionier al erei „antibioticoterapiei”, aducând contribuții valoroase în chimioterapia unor boli contagioase. Tot el este cel care a pus în aceeași ecuație laboratorul, prin tehnici și metode moderne de diagnostic microbiologic, și activitatea clinică, prin interpretarea și monitorizarea tratamentului bolilor infecțioase.

A a fost decorat cu Crucea Regina Maria (1942) și Medalia muncii cl. I (1966), iar în 1973 a devenit Medic Emerit al RSR. În prezent, Institutul Național de Boli Infecțioase din Bucureşti îi poartă numele.

Matei Balş a murit la vârsta de 84 de ani, în 1989, la Geneva, din cauza unui anevrism.

1907: Maria Montessori a deschis prima sa școală și grădiniță pentru copiii muncitorilor la Roma

Maria Montessori a fost medic și pedagog italian, care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa (Școli Montessori).

Maria Montessori a creat o metodă specială de educare a copiilor FOTO: Profimedia
Maria Montessori a creat o metodă specială de educare a copiilor FOTO: Profimedia

A fost una din primele femei care au absolvit facultatea de Medicină în Italia și una din primele femei medic care au practicat medicina cu succes. A început să aplice multe din ideile sale personale despre educarea copiilor foarte tineri, cu vârste cuprinse între un an și cinci ani, pe când s-a ocupat de copii cu deficiențe mentale.

Mult mai târziu, când metoda sa educațională a devenit larg cunoscută în Italia, Europa și în întreaga lume, generând zeci și zeci de școli Montessori, Maria Montessori a călătorit foarte mult, supervizând sistemul școlilor Montessori, scriind și ținând conferințe.

1940: S-a născut artista Doina Badea

Solista de muzică uşoară Doina Badea s-a născut la 6 ianuarie 1940, la Craiova și a murit la 4 martie 1977, la București, în urma cutremurului de 7,2 grade pe scara Richter, care a devastat România. Ea a fost recunoscută după verighetă.

Artista Doina Badea a fost numită Edith Piaf a României FOTO: Arhivă
Artista Doina Badea a fost numită Edith Piaf a României FOTO: Arhivă

Doina Badea a fost una dintre cele mai iubite voci ale muzicii uşoare româneşti din anii '60-'70, fiind numită Edith Piaf a României datorită timbrului său deosebit.

Doina Badea a cucerit premii la festivalurile de la Mamaia din 1963 (cu melodia „Spre soare zburăm“ de George Grigoriu) şi din 1964 (cu melodiile „Tu“ de Vasile Veselovschi şi „Nimeni“ de Henri Mălineanu). În 1967 a obţinut, cu piesa „Din totdeauna pe acest pământ“, Marele premiu de la Mamaia.

Doina Badea a fost căsătorită cu Traian Zmeu, cu care a avut doi copii: Bogdan-Traian şi Andrei-Claudiu. Toți patru și-au pierdut viața în urma cutremurului din 1977. Ei locuiau în Blocul Continental, care s-a prăbuşit peste clădirea din faţă. Trupul artistei a fost recunoscut după verighetă.

1955: S-a născut actorul Rowan Atkinson, cunoscut sub numele de Mr. Bean

Rowan Sebastian Atkinson s-a născut la 6 ianuarie 1955, în Consett, comitatul Durham, în Regatul Unit. Este actor, scenarist și comic britanic, apreciat pentru stilul său de comedie bazat pe expresivitate, gesturi și umor vizual. Deși a studiat ingineria electrică la Universitatea din Newcastle și ulterior la Oxford, pasiunea pentru actorie l-a orientat spre scenă și televiziune, unde a început să se afirme la începutul anilor ’80.

Actor britanic Rowan Atkinson a devenit cunoscut sub numele de Mr. Bean FOTO: Profimedia
Actor britanic Rowan Atkinson a devenit cunoscut sub numele de Mr. Bean FOTO: Profimedia
Citește și: Rowan Atkinson e de nerecunoscut! Actorul care l-a interpretat pe Mr. Bean a avut câţiva ani plini de frământări şi a pendulat între două iubiri

Celebritatea mondială a venit odată cu serialul Mr. Bean, lansat în 1990, un personaj aproape mut, construit pe gaguri vizuale și situații absurde, care a depășit barierele lingvistice și culturale. Pe lângă Mr. Bean, Atkinson a devenit cunoscut și prin rolurile din serialele Blackadder și The Thin Blue Line, dar și prin filmele din seria Johnny English.

Talentul său comic a fost recunoscut pe scară largă. În 2005, Rowan Atkinson a fost inclus de publicația The Observer pe lista celor mai amuzanți 50 de actori din comedia britanică și printre cei mai buni 50 de actori de comedie din toate timpurile, confirmându-i statutul de figură emblematică a umorului britanic.

2007: S-a inaugurat prima biserică de Gheaţă din România

Biserica de Gheaţă a fost ridicată pentru prima dată în 2007, în sălbăticia Munţilor Făgăraş, la Bâlea Lac, chiar pe locul unde Nicolae Ceauşescu plănuia să îşi ridice hotelul numit Palatul Cristal. 

Prima biserică de Gheaţă din România a fost inaugurată în 2007 FOTO: Arhivă
Prima biserică de Gheaţă din România a fost inaugurată în 2007 FOTO: Arhivă

Primul eveniment religios din această biserică a fost botezul lui Christoff, băiatul patronului Hotelului de Gheaţă. Această biserică din Munţii Făgăraş se numără printre puţinele de acest fel din lume.

Accesul la complexul turistic de gheaţă de la Bâlea Lac, unic în România, se face doar cu telecabina. Turiştii pot merge cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde este posibil transportul pe cablu.

2021: Susţinătorii lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul

Mii de protestatari care îl susţineau pe Donald Trump au pătruns în clădirea Capitoliului de la Washington, SUA, în ziua în care era validată alegerea lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA.

Mii de susţinători ai lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul FOTO: AFP
Mii de susţinători ai lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul FOTO: AFP

Sesiunile care aveau loc la Senat şi Camera Reprezentanţilor au fost amânate în contextul ciocnirilor dintre manifestanţi şi forţele de ordine, Şedinţa Congresului a fost sistată, aleşii au fost evacuaţi, cinci persoane au murit iar altele au fost rănite.

În timpul asaltului, fostul preşedinte al SUA, Donald Trump făcea apel la protestatarii de la Washington, să meargă acasă, spunând că „trebuie să avem pace”, dar în acelaşi timp, continua să agite spiritele, susţinând că alegerile au fost fraudate şi votul americanilor a fost furat.

Asediul Congresului de la Washington este una dintre cele mai grave breşe de securitate din istoria Statelor Unite.

În raportului Comisiei parlamentare de anchetă asupra asaltului Capitoliului din 6 ianuarie 2021 se recomanda Departamentului de Justiţie să-l investigheze pe fostul preşedinte Donald Trump pentru rolul său în atac.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi crezut
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Zile libere ianuarie 2026. Ce poți primi la schimb de la angajatori
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență