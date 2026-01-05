6 ianuarie: Cinci ani de la asaltul asupra Capitoliului, ziua în care susținătorii lui Donald Trump au pornit un atac violent

La data de 6 ianuarie 2021, a avut loc atacul susţinătorilor preşedintelui Donald Trump asupra sediului Congresului. În aceiași zi, în 1412 s-a născut eroina națională a Franței Ioana d’Arc, iar în 1955, s-a născut actorul Rowan Atkinson, cunoscut sub numele de Mr. Bean.

1412: S-a născut Ioana d’Arc, eroină naţională a Franţei, supranumită „Fecioara din Orleans”

Ioana d’Arc este una din figurile emblematice ale Franței și sfântă a Bisericii Catolice, dar și foarte controversată, întrucât unii autori au considerat că era schizofrenică.

A fost supranumită de naționaliștii francezi Fecioara din Orleans și i s-a atribuit faptul că, în urma unor viziuni, Dumnezeu i-a spus să elibereze pământurile Franței care erau dominate de Anglia după Războiul de o sută de ani (1337 – 1453).

La 17 ani, Ioana d'Arc ajunge la regele Franţei, dezvăluindu-i patru profeţii, iar două luni mai târziu conduce armata către victorie. La 7 mai 1429 îi convinge pe şefii militari francezi să ordone asaltul asupra unei fortificaţii care bloca accesul pe podul Loarei şi, deşi este rănită de o săgeată, conduce ea însăşi lupta şi profeţia sa se împlineşte. Toată lumea vede în acest prim triumf semnul că fata este trimisul lui Dumnezeu.

La 18 ani este însă capturată şi vândută inamicilor, fiind acuzată de erezie de către Universitatea din Paris, care cere să fie judecată de tribunalul Inchiziţiei. În 1431, semnează un act de abjurare, fiind minţită că hârtia conţine altceva. Două zile mai târziu, retractează, fapt pentru care este arsă pe rug, la 30 mai, în piaţa Vieux-Marche din Rouen. Moare strigând numele lui Iisus Hristos, convinsă că şi-a îndeplinit misiunea.

A fost sanctificată în anul 1921 de către Biserica Catolică.

1760: S-a născut scriitorul român Ioan Budai Deleanu, important reprezentant al Şcolii Ardelene

Născut la 6 ianuarie 1760, Ioan Budai-Deleanu este autorul celebrului poem eroic-comic „Țiganiada”. Din anul 1777 și până în anul 1783 a urmat cursurile Facultății de Filosofie din Viena, ulterior pe cele ale Facultății de Teologie din capitala Austriei.

În plus, Ioan Budai-Deleanu este socotit ca fiind unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Școlii Ardelene.

Acesta este autorul următoarelor lucrări: „Temeiurile gramaticii românești”, „Fundamenta grammatices linguae romanicae seu ita dictae valachicae” și „Lexicon românesc-nemțesc și nemțesc-românesc”.

1802: S-a născut scriitorul Ion Heliade Rădulescu, iniţiatorul presei scrise în Ţara Românească

Personalitate complexă, Ion Heliade-Rădulescu a fost scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, fiind considerat una dintre figurile centrale ale culturii române din perioada paşaptistă.

A fost membru activ al asociaților culturale din epocă, „Societatea Literară” (din 1827), „Societatea Filarmonică” (din 1833), şi întemeietor al presei din Țara Românească: „Curierul Românesc” (1829) și „Curierul de ambe sexe” (1837), tipograf, editor, poet, prozator, critic.

În 1846, Heliade propune planul unei „biblioteci universale”, menită sa înzestreze cultura noastră cu toate capodoperele literare, istorice, filozofice ale tuturor timpurilor, întreprindere uriașă, ce depășea cu mult chiar puterile unei generații, oricât de ambițioase.

1838: S-a născut compozitorul şi dirijorul Max Bruch

Compozitorul şi dirijorul german Max Bruch, reprezentant al romantismului târziu, s-a născut pe 6 ianuarie 1838 la Köln și a murit pe 2 oct. 1920, la Friedenau, lângă Berlin.

Primele lecţii de muzică le-a primit de la mama sa şi a început să compună înainte de a împlini vârsta de zece ani, piesele din perioada adolescenţei aducându-i deja recunoaşterea talentului nativ.

În 1852, a scris o simfonie şi un cvartet de coarde, cea din urmă aducându-i o bursă de la fundaţia Mozart din Frankfurt, care i-a permis să studieze cu Ferdinand Breunung, Ferdinand Hiller şi Carl Reinecke, potrivit www.allmusic.com.

A scris peste 200 de lucrări. A lăsat trei simfonii, pe lângă o varietate de alte compoziţii orchestrale mai scurte (de exemplu, o serenadă, o poveste romantică pentru violă şi lucrări bazate pe melodii celtice şi ruseşti), muzică pentru spectacole de teatru.

1838: Samuel Morse a testat pentru prima oară telegraful electric

Născut pe 27 aprilie 1791, Samuel Morse a fost un renumit pictor al epocii sale, dar numele său este asociat mai ales cu alfabetul care îi poartă numele şi cu telegraful, dipozitivul care a permis comunicarea la distanţă.

Pornind în 1832 de la ideea lui AndréMarie Ampere privitoare la telegraful electric, Samuel Morse a lucrat, următorii 12 ani, cu ajutorul chimistului Leonard Gale, fizicianului Joseph Henry şi mecanicului Alfred Vail, la realizarea propriei versiuni a instrumentului.

Astfel, la 6 ianuarie 1838 el a efectuat prima demonstraţie a sistemului său de telegrafie în oraşul Morristown, New Jersey, iar la 22 mai 1844 a demonstrat Congresului american viabilitatea instrumentului său, transmiţând faimosul mesaj „What hath God wrought!” („Cum o vrea Dumnezeu!”) printr-un fir, din Washington către Baltimore, potrivit www.history.com.

Textul a fost recepţionat de Alfred Vail, asistentul şi partenerul de afaceri al lui Samuel Morse. Pentru confirmarea recepţiei, A. Vail a transmis mesajul înapoi la Washington. Ulterior, Morse a trebuit să-şi apere invenţia în instanţele americane, deşi până la momentul respectiv obţinuse recunoaşterea în întreaga lume.

1881: S-a născut Ion Minulescu, poet simbolist român

Ion Minulescu s-a născut în 1881, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, la București, dar a copilărit la Slatina. A urmat școala primară și gimnaziul la Pitești, iar în perioada liceului a debutat literar, publicând primele poeme în revista „Povestea vorbei”, sub pseudonimul I.M. Nirvan. În 1898 s-a mutat la București, unde a absolvit liceul și a promovat bacalaureatul.

În 1900, la 19 ani, a plecat la Paris pentru a studia Dreptul și a intrat în cercul artiștilor români din capitala Franței, legând prietenii cu Gh. Petrașcu, Camil Ressu, Jean Steriadi sau Cecilia Cuțescu-Storck.

Revenit în țară, a fondat revista „Insula” în 1912, după eșecul primei publicații, „Revista celorlalți”, iar printre colaboratori s-a numărat și George Bacovia. În 1914 s-a căsătorit cu poeta simbolistă Claudia Miliian.

George Călinescu a subliniat dimensiunea comică și colocvială a simbolismului lui Minulescu, văzând în poezia sa o expresie lirică a spiritului bucureștean, apropiată de lumea lui Caragiale.

Director al Teatrului Național și funcționar de rang înalt în Ministerul Artelor, Ion Minulescu a murit la 11 aprilie 1944, la București, în urma unui colaps cardiovascular, în timpul bombardamentelor americane.

1905: S-a născut medicul Matei Balş, întemeietorul școlii moderne de bacteriologie

Provenind dintr-o familie de boieri, Matei Balş a fost fiul lui George Balş şi al Marietei Ştirbey, iar bunica din partea tatălui era sora lui Dimitrie Sturdza-Miclăuşanu, fost secretar al lui Cuza, ministru sub Carol I. De asemenea, bunicul din partea tatălui, descendent direct al domnitorului Brâncoveanu, era Alexandru Barbu Ştirbey.

Matei Balş a absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti în 1930 şi apoi a urmat un curs de bacteriologie la Institutul Pasteur din Paris. Revenit în ţară, a avut privilegiul de a lucra cu unchiul său, medicul şi microbiologul Ioan Cantacuzino, în ultimii ani de viaţă ai acestuia.

Matei Balș a fost o personalitate de referință în istoria celui mai vechi spital de boli infecțioase din România, respectiv Spitalul de Boli Infecțioase Colentina, al cărui certificat de naștere datează din 1880, odată cu ridicarea primelor barăci de izolare a bolnavilor contagioși, notează wikipedia.

A publicat peste 350 de lucrări științifice în țară și 35 în străinătate, dintre care unele au fost „cărți-eveniment” de mare utilitate și actualitate și astăzi. Amintim doar câteva dintre acestea: „Introducere în studiul patologiei infecțioase” (1958), „Antibioticele” (1966), „Terapia infecției” (1975) și „Laboratorul clinic în infecții” (1982).

Matei Balș este întemeietorul școlii moderne romanești de bacteriologie clinică și pionier al erei „antibioticoterapiei”, aducând contribuții valoroase în chimioterapia unor boli contagioase. Tot el este cel care a pus în aceeași ecuație laboratorul, prin tehnici și metode moderne de diagnostic microbiologic, și activitatea clinică, prin interpretarea și monitorizarea tratamentului bolilor infecțioase.

A a fost decorat cu Crucea Regina Maria (1942) și Medalia muncii cl. I (1966), iar în 1973 a devenit Medic Emerit al RSR. În prezent, Institutul Național de Boli Infecțioase din Bucureşti îi poartă numele.

Matei Balş a murit la vârsta de 84 de ani, în 1989, la Geneva, din cauza unui anevrism.

1907: Maria Montessori a deschis prima sa școală și grădiniță pentru copiii muncitorilor la Roma

Maria Montessori a fost medic și pedagog italian, care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa (Școli Montessori).

A fost una din primele femei care au absolvit facultatea de Medicină în Italia și una din primele femei medic care au practicat medicina cu succes. A început să aplice multe din ideile sale personale despre educarea copiilor foarte tineri, cu vârste cuprinse între un an și cinci ani, pe când s-a ocupat de copii cu deficiențe mentale.

Mult mai târziu, când metoda sa educațională a devenit larg cunoscută în Italia, Europa și în întreaga lume, generând zeci și zeci de școli Montessori, Maria Montessori a călătorit foarte mult, supervizând sistemul școlilor Montessori, scriind și ținând conferințe.

1940: S-a născut artista Doina Badea

Solista de muzică uşoară Doina Badea s-a născut la 6 ianuarie 1940, la Craiova și a murit la 4 martie 1977, la București, în urma cutremurului de 7,2 grade pe scara Richter, care a devastat România. Ea a fost recunoscută după verighetă.

Doina Badea a fost una dintre cele mai iubite voci ale muzicii uşoare româneşti din anii '60-'70, fiind numită Edith Piaf a României datorită timbrului său deosebit.

Doina Badea a cucerit premii la festivalurile de la Mamaia din 1963 (cu melodia „Spre soare zburăm“ de George Grigoriu) şi din 1964 (cu melodiile „Tu“ de Vasile Veselovschi şi „Nimeni“ de Henri Mălineanu). În 1967 a obţinut, cu piesa „Din totdeauna pe acest pământ“, Marele premiu de la Mamaia.

Doina Badea a fost căsătorită cu Traian Zmeu, cu care a avut doi copii: Bogdan-Traian şi Andrei-Claudiu. Toți patru și-au pierdut viața în urma cutremurului din 1977. Ei locuiau în Blocul Continental, care s-a prăbuşit peste clădirea din faţă. Trupul artistei a fost recunoscut după verighetă.

1955: S-a născut actorul Rowan Atkinson, cunoscut sub numele de Mr. Bean

Rowan Sebastian Atkinson s-a născut la 6 ianuarie 1955, în Consett, comitatul Durham, în Regatul Unit. Este actor, scenarist și comic britanic, apreciat pentru stilul său de comedie bazat pe expresivitate, gesturi și umor vizual. Deși a studiat ingineria electrică la Universitatea din Newcastle și ulterior la Oxford, pasiunea pentru actorie l-a orientat spre scenă și televiziune, unde a început să se afirme la începutul anilor ’80.

Celebritatea mondială a venit odată cu serialul Mr. Bean, lansat în 1990, un personaj aproape mut, construit pe gaguri vizuale și situații absurde, care a depășit barierele lingvistice și culturale. Pe lângă Mr. Bean, Atkinson a devenit cunoscut și prin rolurile din serialele Blackadder și The Thin Blue Line, dar și prin filmele din seria Johnny English.

Talentul său comic a fost recunoscut pe scară largă. În 2005, Rowan Atkinson a fost inclus de publicația The Observer pe lista celor mai amuzanți 50 de actori din comedia britanică și printre cei mai buni 50 de actori de comedie din toate timpurile, confirmându-i statutul de figură emblematică a umorului britanic.

2007: S-a inaugurat prima biserică de Gheaţă din România

Biserica de Gheaţă a fost ridicată pentru prima dată în 2007, în sălbăticia Munţilor Făgăraş, la Bâlea Lac, chiar pe locul unde Nicolae Ceauşescu plănuia să îşi ridice hotelul numit Palatul Cristal.

Primul eveniment religios din această biserică a fost botezul lui Christoff, băiatul patronului Hotelului de Gheaţă. Această biserică din Munţii Făgăraş se numără printre puţinele de acest fel din lume.

Accesul la complexul turistic de gheaţă de la Bâlea Lac, unic în România, se face doar cu telecabina. Turiştii pot merge cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde este posibil transportul pe cablu.

2021: Susţinătorii lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul

Mii de protestatari care îl susţineau pe Donald Trump au pătruns în clădirea Capitoliului de la Washington, SUA, în ziua în care era validată alegerea lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA.

Sesiunile care aveau loc la Senat şi Camera Reprezentanţilor au fost amânate în contextul ciocnirilor dintre manifestanţi şi forţele de ordine, Şedinţa Congresului a fost sistată, aleşii au fost evacuaţi, cinci persoane au murit iar altele au fost rănite.

În timpul asaltului, fostul preşedinte al SUA, Donald Trump făcea apel la protestatarii de la Washington, să meargă acasă, spunând că „trebuie să avem pace”, dar în acelaşi timp, continua să agite spiritele, susţinând că alegerile au fost fraudate şi votul americanilor a fost furat.

Asediul Congresului de la Washington este una dintre cele mai grave breşe de securitate din istoria Statelor Unite.

În raportului Comisiei parlamentare de anchetă asupra asaltului Capitoliului din 6 ianuarie 2021 se recomanda Departamentului de Justiţie să-l investigheze pe fostul preşedinte Donald Trump pentru rolul său în atac.