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Facem analiza greșită pentru colesterol? Un nou test ar putea identifica mai bine riscul de infarct și AVC

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Milioane de oameni își verifică anual colesterolul printr-un simplu test de sânge, iar medicii folosesc în special valoarea LDL, cunoscută popular drept „colesterolul rău”, pentru a decide dacă este nevoie de tratament. Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Northwestern Medicine sugerează însă că această analiză ar putea să nu ofere întreaga imagine asupra riscului cardiovascular.

Un cadru medical recoltează sânge unei femei
Cercetătorii au descoperit o nouă analiză de sânge care poate depista colesterolul rău. Foto arhivă

O altă măsurătoare, apolipoproteina B (apoB), ar putea identifica mai precis persoanele care au nevoie de tratament mai agresiv pentru reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral.

LDL măsoară colesterolul, apoB numără particulele care îl transportă

Colesterolul este transportat prin sânge cu ajutorul unor particule numite lipoproteine. Unele dintre acestea pot contribui la formarea plăcilor de aterom, depuneri care se acumulează pe pereții arterelor și pot restricționa circulația sângelui.

În prezent, medicii folosesc în principal două valori pentru evaluarea riscului: colesterolul LDL și colesterolul non-HDL.

LDL estimează cantitatea de colesterol transportată de particulele considerate aterogene, în timp ce non-HDL include mai multe tipuri de particule care pot contribui la acumularea plăcilor.

Apolipoproteina B (apoB) abordează problema dintr-o altă perspectivă: măsoară numărul particulelor care pot provoca aceste acumulări.

„Cercetările arată cu tărie că apolipoproteina B este mai eficientă în identificarea persoanelor expuse riscului, deoarece numără numărul total de particule dăunătoare din sânge”, a explicat Ciaran Kohli-Lynch, autorul principal al studiului și profesor asistent de medicină preventivă la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Cu alte cuvinte, două persoane pot avea aceeași valoare LDL, dar un număr diferit de particule apoB, iar riscul cardiovascular poate fi diferit.

Studiul a comparat trei metode de evaluare a colesterolului

Cercetătorii de la Northwestern Medicine au publicat analiza în revista JAMA, folosind un model computerizat care a simulat evoluția sănătății pentru aproximativ 250.000 de adulți din Statele Unite eligibili pentru tratament cu statine, dar care nu aveau deja boli cardiovasculare.

Modelul a comparat trei strategii de decizie privind tratamentul:

  • folosirea colesterolului LDL, cu o țintă sub 100 mg/dl;
  • folosirea colesterolului non-HDL, cu o țintă sub 118 mg/dl;
  • folosirea apoB, cu o țintă sub 78,7 mg/dl.

În scenariile în care pacienții nu atingeau obiectivul, tratamentul era intensificat prin administrarea unor statine mai puternice și, dacă era necesar, prin adăugarea medicamentului ezetimib.

Cercetătorii au urmărit pe termen lung numărul de infarcte, accidente vasculare cerebrale, speranța de viață, calitatea vieții și costurile medicale.

Concluzia cercetătorilor a fost că strategia bazată pe apoB a avut rezultate mai bune decât cele bazate pe LDL sau non-HDL.

Mai multe atacuri de cord ar putea fi prevenite cu aceeași strategie de tratament

Potrivit autorilor studiului, folosirea apoB pentru ghidarea tratamentului ar putea preveni mai multe evenimente cardiovasculare decât practica actuală și ar avea un raport cost-beneficiu favorabil pentru sistemele medicale.

Un cardiolog a explicat care este valoarea normală a colesterolului: „De la acest prag în jos, ateroscleroza începe să dea înapoi”

Am descoperit că testarea apoB pentru intensificarea medicației de scădere a colesterolului ar preveni mai multe atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale decât practica actuală”, a declarat Kohli-Lynch.

Cercetătorii spun că aceasta este prima analiză amplă care arată că utilizarea apoB pentru stabilirea tratamentului este eficientă atât medical, cât și economic.

De ce nu se face deja testul apoB la scară largă

Deși dovezile privind utilitatea apoB sunt tot mai numeroase, testul nu este încă folosit de rutină pentru majoritatea pacienților.

Unul dintre motive este faptul că analiza necesită, de regulă, o recoltare suplimentară de sânge față de testele standard de colesterol, ceea ce poate însemna costuri mai mari pentru pacient.

„Studiul nostru a pus întrebarea: merită să cheltuim bani în plus pentru a utiliza apoB în loc de LDL pentru a ghida intensificarea tratamentului?”, a spus Kohli-Lynch.

Concluzia cercetătorilor este că, în multe situații, informația suplimentară oferită de apoB ar putea justifica aceste costuri.

Noile recomandări privind colesterolul cresc importanța unei evaluări mai precise

Studiul apare într-un moment în care medicii au la dispoziție mai multe tratamente pentru reducerea colesterolului decât în trecut.

La începutul acestui an, American Heart Association și alte organizații medicale au publicat recomandări actualizate privind gestionarea colesterolului, care pun accent pe identificarea mai timpurie a persoanelor cu risc crescut.

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Pentru specialiști, această evoluție face mai importantă întrebarea: cum sunt identificați exact oamenii care au cel mai mult de câștigat de pe urma unui tratament intens?

Dacă două persoane au aceeași valoare LDL, dar una are mai multe particule apoB circulante, noul tip de analiză ar putea oferi medicilor o imagine mai apropiată de riscul real.

Ce înseamnă pentru pacienți

Noul studiu nu înseamnă că analiza LDL devine inutilă. Colesterolul LDL rămâne un indicator important și este folosit pe scară largă în evaluarea riscului cardiovascular.

Mesajul cercetătorilor este însă că LDL nu surprinde întotdeauna întreaga poveste.

Pentru anumite persoane, în special cele cu risc cardiovascular crescut, cu factori de risc multipli sau cu rezultate neclare, măsurarea apoB ar putea aduce informații suplimentare care să ajute medicul să aleagă tratamentul potrivit.

Decizia de a face un astfel de test sau de a modifica tratamentul trebuie luată împreună cu medicul, în funcție de istoricul fiecărui pacient și de riscul individual.

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