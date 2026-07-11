Ultimul mesaj al lui Jayden Adams. Ce a postat fotbalistul cu doar câteva ore înainte să moară la Mondial

Fotbalul sud-african este în doliu după moartea lui Jayden Adams. Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, prezent în lotul Africii de Sud la Cupa Mondială 2026, a fost găsit decedat sâmbătă, 11 iulie, în locuința sa din Schotsche Kloof.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza decesului. Presa din Africa de Sud a avansat ipoteza unei sinucideri, însă această variantă nu a fost confirmată oficial până în acest moment.

Cu mai puțin de o zi înainte de tragedie, Adams distribuise pe rețelele de socializare o fotografie alături de partenera sa, fără ca nimic să indice că urma să se întâmple un astfel de eveniment.

La Cupa Mondială 2026, Jayden Adams a evoluat în toate cele trei meciuri din faza grupelor pentru reprezentativa Africii de Sud: cu Mexic (0-2), Cehia (1-1) și Coreea de Sud (1-0). În partida pierdută cu Canada, scor 0-1, în faza eliminatorie, a rămas pe banca de rezerve. Ultimul său meci la turneul final a avut loc pe 28 iunie, cu doar câteva zile înainte de deces.

„SAFPU este devastată de trecerea în neființă a mijlocașului echipelor Mamelodi Sundowns și Bafana Bafana, Jayden Adams. (...) Fotbalul sud-african a pierdut un jucător talentat și un tânăr care încă avea atât de multe de oferit!”, a transmis Uniunea Fotbaliștilor Sud-Africani, într-un comunicat.

Jayden Adams a adunat nouă apariții în tricoul naționalei Africii de Sud și a înscris o dată pentru reprezentativa țării sale.