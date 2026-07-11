O jumătate de hectar de pădure, transformată în groapă de gunoi. Pedeapsa primită de un „pustnic” care a locuit 8 ani în codru

Un bărbat din Arizona a fost condamnat după ce autoritățile americane au descoperit că locuia ilegal într-o pădure națională și acumulase sute de kilograme de deșeuri în jurul taberei sale improvizate.

Mark Aaron Gatz a fost arestat într-o tabără improvizată din Pădurea Națională Tonto, unde autoritățile au constatat încălcări repetate ale regulilor privind durata campării, folosirea focului în perioade cu restricții și amplasarea unor structuri pe terenuri administrate de Serviciul Forestier al SUA.

Gatz a fost arestat de agenții Serviciului Forestier al Statelor Unite. În timpul anchetei, acesta le-a spus autorităților că locuia în zona Pădurii Naționale Tonto de aproximativ opt ani și de circa doi ani în locul în care a fost găsit.

O tabără transformată într-un depozit de resturi

Ofițerii Serviciului Forestier au descris locul ca fiind una dintre cele mai grave situații de ocupare ilegală întâlnite în zonă. În timpul mai multor verificări, autoritățile au găsit haine, tigăi, unelte, pahare de plastic, saci cu resturi, anvelope, butoaie, cadre de biciclete, materiale de construcție și recipiente cu ulei de motor.

Într-o verificare realizată în luna mai, un ofițer a estimat că la fața locului se aflau aproximativ 450 de kilograme de gunoi. Resturile erau împrăștiate pe aproximativ jumătate de acru de teren forestier. Un ofițer a scris în documentele depuse la instanță că a fost „uluit de cantitatea de resturi din zonă”, scrie The Guardian.

Pe teren au fost descoperite și mai multe obiecte care indicau o ocupare pe termen lung: trei scări, mai multe recipiente pline cu deșeuri, cinci butoaie de 55 de galoane (circa 208 litri fiecare), opt anvelope, cadre de biciclete, placaj și diverse materiale lemnoase.

Autoritățile au găsit și o structură improvizată din panouri de lemn, înaltă de aproximativ 1,2 metri, folosită pentru depozitarea obiectelor personale.

A continuat să aprindă focuri în ciuda restricțiilor

Pe lângă problema deșeurilor, autoritățile au intervenit și din cauza încălcării regulilor privind incendiile.

Potrivit documentelor instanței, Gatz avea un foc de tabără aprins într-o perioadă în care existau restricții severe privind folosirea focului în pădure. Bărbatul le-ar fi spus anchetatorilor că știa despre interdicții, dar că avea nevoie de foc pentru a găti.

Ofițerii au constatat că un foc fusese lăsat nesupravegheat și era încă fierbinte atunci când au verificat zona.

Serviciul Forestier îl avertizase anterior pe Gatz de mai multe ori și îi emisese citații pentru încălcarea regulilor privind camparea, menținerea unei reședințe pe terenuri forestiere federale și lăsarea deșeurilor în zonă.

Șase mandate federale și o condamnare

O verificare a dosarelor a arătat că Gatz avea șase mandate federale legate de încălcări anterioare, inclusiv pentru aprinderea unor focuri în perioade cu restricții și pentru construirea unor structuri pe terenurile Serviciului Forestier.

Regulile federale americane limitează, în general, perioada în care o persoană poate campa într-o pădure națională, pentru a preveni ocuparea permanentă a terenurilor și degradarea mediului.

După ce a pledat vinovat pentru încălcarea restricțiilor privind incendiile și pentru ocuparea neautorizată a terenurilor administrate de Serviciul Forestier al SUA, Gatz a fost condamnat la o pedeapsă considerată executată, după perioada petrecută în detenție, și a primit trei ani de supraveghere.

Cazul a devenit un exemplu al dificultăților cu care se confruntă autoritățile americane în administrarea terenurilor publice, unde accesul liber al vizitatorilor trebuie echilibrat cu protejarea mediului și respectarea regulilor privind utilizarea pădurilor.