Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
Trump se pregăteşte să se adreseze naţiunii, în timp ce expiră ultimatumul dat lui Putin

Publicat:

Preşedintele american Donald Trump urmează să ţină astăzi un discurs aşteptat cu maxim interes, într-un context tensionat: expirarea termenului-limită impus liderului de la Kremlin pentru a avansa în direcţia unui acord de pace cu Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Potrivit anunţului oficial al Casei Albe, preşedintele va vorbi începând cu ora 14:00 (ora Washingtonului), respectiv 21:00, ora Bucureștiului. Deşi conţinutul exact al declaraţiei rămâne deocamdată necunoscut, contextul temporal îi oferă deja greutate. Este ziua în care expiră cele două săptămâni acordate de Trump lui Vladimir Putin pentru a se arăta dispus la un acord de pace, în cadrul unei eventuale întâlniri la nivel de lideri.

Zelenski: Rusia rămâne fidelă războiului, nu păcii

Luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declara, citat de Kyiv Post, că Rusia nu a dat niciun semnal real de deschidere către negocieri. Din contră, Kremlinul continuă să mizeze pe o strategie de escaladare militară.

„Ucraina este gata pentru dialog. Dar Rusia nu face decât să investească în continuarea războiului. Toate semnalele lor indică acest lucru”, a spus Zelenski.

Ca exemplu, liderul ucrainean a invocat vizita lui Putin în China, la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, unde, susţine Zelenski, preşedintele rus ar fi apelat, din nou, la „esquive şi tactici de evitare”.

În lipsa unui angajament clar din partea Rusiei, Zelenski a reafirmat necesitatea de a menţine presiunea internaţională: „Lumea întreagă a spus că focul trebuie oprit. Singurul care doreşte continuarea războiului este Rusia.”

Trump: ton ambiguu, dar retorică tot mai tensionată

Pe 21 august, Donald Trump a impus un termen de două săptămâni pentru lansarea unor discuţii reale între Kiev şi Moscova, avertizând că, în lipsa progreselor, „Statele Unite ar putea fi nevoite să adopte o abordare diferită”.

Gestul său a fost urmat de un mesaj criptic postat pe platforma Truth Social, unde Trump a publicat două fotografii: una cu el arătând cu degetul către Putin, la Anchorage, şi alta istorică, cu vicepreşedintele Nixon într-o ipostază similară faţă de Hruşciov. Mulţi au interpretat postarea ca un semnal că liderul american se pregăteşte să adopte o linie mai dură faţă de Moscova.

În aceeaşi zi, Trump a criticat administraţia Biden, acuzând-o că nu a permis Ucrainei să „contraatace” în mod eficient, comparând situaţia cu „o echipă sportivă care are o apărare excelentă, dar nu i se permite să joace în atac”.

Miercuri, liderul de la Washington a sugerat că SUA ar putea sprijini o eventuală înţelegere de pace prin supraveghere aeriană, dar a exclus trimiterea de trupe americane la sol.

Un sondaj publicat luni arată că 66% dintre alegătorii americani susţin demersurile lui Trump de a pune capăt războiului, iar 52% sunt mulţumiţi de modul în care gestionează negocierile, potrivit The Hill. Aceste cifre par să-l încurajeze să continue pe linia actuală.

Rusia: nicio întâlnire prevăzută cu Zelenski

Dinspre Moscova, mesajele sunt mai degrabă evazive. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu recent că „nu este planificată nicio întâlnire” între Putin şi Zelenski, adăugând că o asemenea întrevedere ar putea avea loc doar „când va exista o agendă clară, ceea ce nu este cazul în acest moment”.

Bessent: toate opţiunile rămân pe masă în privinţa sancţiunilor

În paralel, Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat că administraţia Trump analizează în această săptămână posibilitatea impunerii de noi sancţiuni împotriva Rusiei.

„Putin, de la întâlnirea istorică de la Anchorage încoace, a făcut exact opusul a ceea ce a promis. A escaladat bombardamentele într-un mod josnic şi ruşinos. Aşa că toate opţiunile rămân pe masă şi le vom analiza cu mare atenţie în zilele următoare”, a declarat Bessent pentru Fox News.

SUA

