Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Trump ia în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump ia în considerare lansarea în primă fază a unui atac militar limitat împotriva Iranului, ca mijloc de a pune presiune pe Teheran să încheie un acord privind programul nuclear, potrivit unor surse apropiate situației citate de WSJ.

foto afp
foto afp

O astfel de lovitură, dacă va fi autorizată, ar viza un număr mic de obiective militare sau guvernamentale și este menită să transmită un mesaj Iranului fără a declanșa represalii la scară largă.

Oficialii au declarat că lovitura inițială ar putea avea loc în câteva zile. Dacă Iranul refuză să respecte directiva lui Trump de a opri îmbogățirea uraniului, SUA ar putea lansa o campanie mai amplă împotriva facilităților regimului, cu potențialul obiectiv de a răsturna conducerea de la Teheran.

Opțiunea unei lovituri limitate, care nu a fost raportată anterior, indică faptul că Trump ar putea fi deschis să folosească forța militară drept pârghie de negociere în vederea încheierii unui acord nuclear favorabil SUA. O sursă a descris abordarea ca o escaladare treptată: lovituri inițiale de mică amploare ar putea fi urmate de atacuri mai cuprinzătoare până când Iranul este de acord să dezmembreze programul nuclear sau regimul se prăbușește.

Rămâne neclar cât de în serios ia președintele american în considerare această opțiune după săptămâni de deliberări interne. Consilierii săi i-au prezentat în repetate rânduri diverse scenarii, iar discuțiile recente s-au concentrat mai degrabă asupra campaniilor la scară mai mare, au declarat oficiali citați de WSJ.

Joi, Trump a declarat că va decide următorii pași în termen de 10 zile, precizând ulterior că termenul este de aproximativ două săptămâni. „Vom încheia sau vom obține un acord sau vom obține un acord, într-un fel sau altul,” a spus el reporterilor.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a refuzat să comenteze cu privire la posibile acțiuni ale SUA, afirmând că „doar președintele Trump știe ce ar putea sau nu să facă.”

Oficialii au subliniat că Trump nu s-a decis deocamdată asupra niciunei acțiuni militare. Opțiunile aflate în discuție variază de la o campanie de o săptămână menită să forțeze schimbarea regimului, la o serie de lovituri asupra facilităților guvernamentale și militare iraniene. Oficialii și analiștii americani au avertizat că astfel de acțiuni ar putea declanșa represalii din partea Iranului și ar putea atrage Statele Unite într-un conflict mai larg în Orientul Mijlociu.

Deliberările lui Trump amintesc de o discuție din primul său mandat privind Coreea de Nord, când administrația a luat în calcul o lovitură „de avertizare” pentru a demonstra seriozitatea SUA în privința programului nuclear nord-coreean. În cele din urmă, diplomația a prevalat, deși întâlnirile cu liderul Kim Jong Un nu au reușit să oprească dezvoltarea armamentului de către Coreea de Nord.

Pe frontul diplomatic, oficiali americani de rang înalt s-au întâlnit săptămâna aceasta cu omologi iranieni pentru a negocia limitarea activităților nucleare ale Iranului, a programului său de rachete balistice și a activităților grupurilor proxy regionale. Până acum, Iranul a respins orice restricții extinse, oferind doar concesii modeste și negând orice intenție de a dobândi arme nucleare.

Oficialii iranieni au avertizat că vor răspunde ferm la orice lovitură americană. Liderul suprem Ali Khamenei a declarat recent pe rețelele sociale că forțele iraniene ar putea scufunda un portavion american și lovi forțele americane „atât de tare încât să nu se mai poată ridica.”

Impasul amintește de tensiunile anterioare, inclusiv de anul trecut, când SUA au stabilit un termen de două săptămâni pentru un acord nuclear, ca după câteva zile bombardierele B-2 să lovească siturile nucleare iraniene.

CNN: Donald Trump, în fața celei mai mai importante decizii din mandatul său

Surse apropiate planificării spun că armata americană ar putea fi pregătită să acționeze chiar în acest weekend, dar oficialii și diplomații implicați în negocierile cu Teheranul nu se așteaptă la acțiuni imediate. Trump continuă să favorizeze soluțiile diplomatice, iar ginerele său, Jared Kushner, se află printre consilierii care speră să încheie un acord nuclear cu Iranul. Totuși, mulți din administrație consideră că șansele de a ajunge la un acord care să satisfacă condițiile lui Trump scad pe măsura ce trece timpul.

În prezent, trupele americane nu au primit nicio listă de ținte pentru eventuale atacuri, semnalând că nu au fost date ordine formale. Oficialii Casei Albe spun că Trump rămâne dedicat găsirii unei soluții diplomatice. Președintele american a lansat până acum avertismente vagi către Iran, afirmând că „lucruri rele se vor întâmpla” dacă nu se ajunge la un acord. La evenimentul de deschidere a Consiliului său pentru Pace, Trump a spus: „Nu pot continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să ajungă la un acord, sau dacă acest lucru nu se întâmplă… lucruri rele se vor întâmpla.” 

Secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut luna trecută că preocuparea SUA este că nu e deloc clar cine l-ar înlocui pe liderul suprem Ali Khamenei dacă ar fi înlăturat. 

Administrația americană a fost în mod deliberat vagă în public cu privire la rațiunea unei posibile lovituri. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor: „Există multe motive și argumente pentru o lovitură împotriva Iranului”, fără a oferi detalii suplimentare. 

Trump nu a detaliat public ce speră să realizeze printr-o acțiune militară și rămâne neclar o eventuală operațiune militară s-ar concentra în principal pe schimbarea regimului, capacitățile nucleare sau programul de rachete balistice al Iranului. Sursele notează că abordarea lui Trump este similară deciziilor anterioare, inclusiv loviturile din Iran de anul trecut și capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie, când ordinele au fost date în ultima clipă, după luni de planificare.

