Când luxul devine „problemă de securitate națională”. Trump cere reluarea lucrărilor la sala de bal de la Casa Albă

Administrația Donald Trump avertizează că oprirea proiectului de construire a săli de bal de 400 de milioane de dolari la Casa Albă reprezintă un risc pentru siguranţa președintelui și a personalului său, fiind o chestiune de „siguranţă naţională”.

Administrația președintelui Donald Trump se află în mijlocul unui conflict juridic după ce un judecător federal a ordonat suspendarea construcției celebrei săli de bal de la Casa Albă, proiect estimat la 400 de milioane de dolari. Oficialii preşedintelui susțin, însă, că această decizie pune în pericol securitatea președintelui și a familiei sale, și au solicitat unei curți federale de apel să suspende ordinul.

Într-o moțiune depusă vineri, 3 aprilie, avocații Serviciului Parcurilor Naționale din SUA (NPS) au avertizat că ordinul judecătorului „ameninţă cu grave daune la adresa securităţii naţionale a Casei Albe, a preşedintelui şi a familiei sale, precum şi a personalului preşedintelui”.

Ei au subliniat că „timpul este esențial!”, referindu-se la materialele și structurile planificate pentru realizarea unei instalații „puternic fortificate”, care include adăposturi antibombe, facilități militare și o unitate medicală. Sala de bal este parte a planurilor administrației de remodelare rapidă a Casei Albe și a terenului din jur, potrivit The Guardian.

Vă reamintim că judecătorul districtual Richard Leon, numit în funcție de fostul președinte republican George W. Bush, a ordonat pe 1 aprilie suspendarea temporară a proiectului, care implica și demolarea aripii de est a Casei Albe. El a argumentat că o astfel de construcţie nu poate fi edificată decât cu aprobarea Congresului şi că Donald Trump nu este „proprietarul” Casei Albe. În plus, mai spune judecătorul, în Statel Unite nu există nicio lege care „să-i acorde preşedintelui autoritatea pe care pretinde că o are”.

În acest context, deşi se aştepta ca administraţia Donald Trump să conteste decizia, el a suspendat executarea ordinului său timp de 14 zile. Richard Leon a analizat și riscurile legate de securitatea națională, afirmând că „oprirea unui proiect de construcţie în curs poate ridica probleme logistice”, dar a concluzionat că suspendarea lucrărilor nu ar pune în pericol securitatea Casei Albe, exceptând însă orice lucrări strict necesare protecției președintelui și a personalului.

Donald Trump susţine că are „autoritate deplină pentru a renova Casa Albă”

Președintele Donald Trump a criticat decizia judecătorului, menţionând că aceasta permite, însă, continuarea construcției buncărelor subterane și a altor facilităţi de securitate pe terenul Casei Albe. Potrivit administrației, aceste lucrări vor fi plătite din fonduri publice, în timp ce Trump a promis că, împreună cu donatori privați, va acoperi costurile pentru construirea sălii de bal.

În moțiunea depusă la curtea de apel, se susţine că președintele are „autoritate deplină pentru a renova Casa Albă” și că starea actuală a terenului, un șantier deschis, face protecția mai dificilă. În plus, mai spun oficialii administraţiei Trump, corturile folosite pentru diverse evenimente publice în lipsa unei săli dedicate reprezintă un real pericol pentru preşedinte şi personalul său.

„Corturile din pânză, care sunt necesare fără o sală de bal, sunt semnificativ mai vulnerabile la rachete, drone şi alte ameninţări decât o instalaţie de securitate naţională consolidată”, au explicat oficialii de la Casa Albă.