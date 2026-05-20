Video Complexul subteran uriaș care se construiește sub sala de bal de la Casa Albă. Trump: „Dacă o dronă lovește, ea va ricoșa”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va contrui un complex subteran uriaș lângă Casa Albă, cu protecție împotriva dronelor, și un spital.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit detalii noi despre construcția unui complex uriaș lângă Casa Albă, care este oficial numit o „nouă sală de bal”.

Detaliile transmise de Trump fac de fapt ca sala de bal a Casei Albe să fie asemănătoare unui buncăr. ”O fortăreață gigantică se construiește sub sala de bal a lui Trump”, a relatat presa europeană, scrie Mediafax.

În timpul unui tur pentru jurnaliști, el a afirmat că respectiva construcție se extinde, de fapt, pe șase etaje sub pământ și include nu doar spații pentru evenimente, ci și un sistem de securitate masiv.

Conform lui Trump, complexul va include un spital, spații pentru militari și agenți ai Serviciilor Secrete, infrastructură pentru protecția împotriva dronelor și poziții pentru lunetiști.

Președintele susține, de asemenea, că acoperișul clădirii va putea proteja împotriva atacurilor cu drone și rachete.

„Dacă o dronă lovește, ea va ricoșa. Nu va exista nicio lovitură. Vom avea oportunități excelente pentru lunetiști. Lunetiștii noștri, nu cei ai inamicului”, a declarat Trump.

El a explicat că lunetiștii vor avea o vedere de 360 ​​de grade asupra întregului Washington, permițându-le astfel să elimine potențialii atacatori. Președintele Trump a adăugat: „Este mai sus aici decât oriunde altundeva”.

Președintele Statelor Unite a subliniat, de asemenea, că respectiva construcție nu este finanțată din bugetul statal, ci din banii săi personali.

„Aceștia sunt banii mei și ai sponsorilor. Nu există niciun cent din banii contribuabililor”, a adăugat el.

Sala de bal este cadoul său pentru SUA și viitorii președinți. „Sala de bal” este planificată să fie finalizată doar cu puțin timp înainte de sfârșitul președinției sale, în 2029. Ca atare, Trump o va putea folosi doar „pentru o perioadă foarte scurtă de timp”.