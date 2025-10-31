Trump evită un răspuns tranșant privind reluarea testelor nucleare subterane. „Alte ţări o fac, o vom face și noi”

Preşedintele Donald Trump a reafirmat vineri că Statele Unite vor relua testele nucleare, însă a evitat să spună clar dacă acestea vor include şi testele subterane frecvente în timpul Războiului Rece, transmite Reuters.

„Veţi afla foarte curând, dar vom face unele teste”, le-a spus Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul Air Force One, în timp ce zbura spre Palm Beach, Florida, când a fost întrebat despre testele nucleare subterane.

„Alte ţări o fac. Dacă ele o fac, o vom face şi noi, bine?”, a adăugat preşedintele american.

Joi, Trump a anunțat că a ordonat armatei SUA să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani – o decizie care părea să transmită un mesaj puterilor nucleare rivale, China şi Rusia.

Preşedintele a făcut anunţul surpriză pe reţelele sociale, în timp ce se afla la bordul elicopterului Marine One, în drum spre o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, la Busan, Coreea de Sud, pentru o rundă de negocieri comerciale.

Nu este clar încă dacă Trump se referea la teste nucleare cu explozie – care ar fi efectuate de Administraţia Naţională pentru Securitate Nucleară – sau la teste de zbor ale rachetelor capabile să transporte focoase nucleare.

Aflat într-o vizită în Malaezia, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că reluarea testelor este „o modalitate foarte responsabilă” de a menţine descurajarea nucleară, adăugând că Pentagonul va colabora cu Departamentul Energiei.

„Ne mişcăm rapid”, a spus Hegseth.

Nicio putere nucleară – cu excepţia Coreei de Nord, cel mai recent în 2017 – nu a mai efectuat teste nucleare cu explozie de peste 25 de ani.