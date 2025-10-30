Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Procesul va începe imediat”. Ultimul test al SUA a avut loc acum mai bine de 30 de ani

Donald Trump a cerut liderilor militari americani să reia testarea armelor nucleare americane pentru a ține pasul cu alte țări, precum Rusia și China, potrivit BBC. Instrucțiunile președintelui SUA vin după ce Trump a criticat Rusia pentru testarea unei rachete cu propulsie nucleară.

„Având în vedere programele de testare ale altor țări, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate”, a scris Trump pe rețelele de socializare, chiar înainte de întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud.

Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară, a spus Liderul de la Casa Albă. Rusia ocupă locul secund, iar China un „îndepărtat loc trei”.

Ar fi primele teste nucleare în ultimii peste 30 de ani

SUA nu au mai efectuat teste cu arme nucleare din 1992.

Solicitarea lui Donald Trump vine la doar câteva zile după ce Trump a denunțat Rusia pentru testarea unei rachete cu propulsie nucleară, care ar avea o rază de acțiune nelimitată.

În postarea de miercuri seara, Trump recunoaște „puterea distructivă enormă” a armelor nucleare, dar spune că „nu are de ales” decât să actualizeze și să renoveze arsenalul SUA în timpul primului său mandat.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că programul nuclear al Chinei „va fi gata în termen de 5 ani”.

Trump spune că „procesul va începe imediat”

Postarea președintelui american nu include detalii despre modul în care vor avea loc testele, dar precizează că „procesul va începe imediat”.

Testele nucleare cerute de Trump marchează o aparentă inversare a unei politici de lungă durată a SUA. Ultimul test nuclear al SUA a avut loc în 1992, înainte ca fostul președinte republican George HW Bush să emită un moratoriu odată cu sfârșitul Războiului Rece.

Amintim că președintele american Donald Trump a catalogat drept „nepotrivit” anunțul făcut luni de către Vladimir Putin cu privire la un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, supranumită și „Cernobîlul zburător”.

Duminică, Vladimir Putin a anunțat testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Bourevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune de până la 14.000 km, în plin război cu Ucraina.

„Este o creație unică pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a spus președintele rus, potrivit căruia Bourevestnik („pasărea furtunii” în rusă) are o „rază de acțiune nelimitată”.

Pe 21 octombrie, în timpul ultimului test, racheta de croazieră a zburat „aproximativ 15 ore”, parcurgând 14.000 km, a precizat șeful Statului Major rus, Valeri Gurașimov, adăugând că „aceasta nu este o limită” pentru lăudata armă.