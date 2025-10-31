search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump

Război în Ucraina
Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA.

FOTO: rtx.com
FOTO: rtx.com

Cu toate acestea, decizia politică finală aparține preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN, scrie News.ro.

Deşi Pentagonul nu are îngrijorări cu privire la stocuri, oficialii americani din domeniul apărării se confruntă în continuare cu problema modului în care Ucraina ar instrui personalul şi ar utiliza rachetele, au declarat oficialii.

Există încă mai multe probleme operaţionale care ar trebui rezolvate pentru ca Ucraina să poată utiliza rachetele în mod eficient, au adăugat sursele.

Trump nu a renunţat complet la ideea rachetelor, au declarat anterior surse pentru CNN, iar administraţia a elaborat planuri pentru a le furniza rapid Ucrainei, în cazul în care Trump va da ordinul.

Trump, frustrat de refuzul lui Putin de a negocia pacea, a impus noi sancţiuni companiilor petroliere ruseşti și a amânat întâlnirea planificată cu liderul rus la Budapesta.

La mijlocul lui octombrie, reședintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Casa Albă cu Trump, unde a cerut sprijin suplimentar pentru Ucraina, inclusiv livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune capabile să lovească ținte din interiorul teritoriului rus.

 În cadrul întrevederii, Trump a afirmat că este „o onoare” să primească „un lider atât de puternic”, subliniind că „SUA au trecut împreună cu el prin multe”. Rachetele ar extinde capacitatea Ucrainei de a lovi ținte la distanță, inclusiv în Moscova, însă Washingtonul nu a decis încă dacă va aproba tranzacția.

Trump a precizat că preferă o soluție pașnică: „Am vrea să punem capăt războiului fără Tomahawkuri”.

SUA

